Учёные: Кошки стали домашними питомцами 14,5 тысяч лет назад

22.05.2020, 8:53, Разное

Международные учёные рассказали The Times, что после появления мышей в первых поселениях, кошки стали домашними питомцами. Археологи рассказали, что дикие звери одомашнились приблизительно 14 500 лет назад.

По предположениям экспертов из Национального центра научных исследований (Франция), дикие кошки представляли пользу для человека, поэтому их начали приручать. Учёные в процессе изучения останков этих животных заинтересовались окаменелостями неопознанных видов кошек в районе поселения Айн Маллаха, которому более 8000 лет. Это является опровержением теории, в которой сказано, что кошки стали домашними питомцами в долине Нила примерно в 4000 году до н.э.

Ранее появлялись свидетельства, что одомашнивание этих животных происходило около 9 500 лет назад на Кипре. Французские специалисты во главе с Томасом Кукки заявили, что приручать представителей семейства кошачьих человек начал после появления мышей во времена возникновения крупных поселений, а это привело к одомашниванию по всему миру.