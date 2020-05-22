Суд в Красноярске оставил бизнесмена Быкова под арестом

22.05.2020, 8:48, Новости дня

Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу защиты на арест политика и бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства, и оставил его в СИЗО, сообщила официальный представитель суда Оксана Веселова.

«Сегодня Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Анатолия Быкова на решение Свердловского районного суда города Красноярска об избрании меры пресечения Быкову в виде заключения под стражу на срок в течение одного месяца 26 суток до 4 июля 2020 года и оставил его без изменения», – передает РИА «Новости» слова Веселовой.

Напомним, Быков был задержан по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году. Свердловский районный суд отправил Быкова под арест до 4 июля 2020 года.

По версии следствия, в 1994 году у 23-летнего Александра Наумова – члена преступной группировки, которую, как считают следователи, возглавлял Быков, – произошел с ним конфликт из-за распределения денег.

Вскоре перед автомобилем Быкова произошел взрыв, и он, как полагает следствие, решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Организацию преступления он поручил своему знакомому – Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды.