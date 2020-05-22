Вскрытие выявило особенность в легких погибших от коронавируса людей

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22.05.2020, 8:48, Новости дня

Американский исследователь, доктор медицинских наук Стивен Ментцер и ученые из других стран выявили особенность коронавируса, которая может объяснить большинство летальных исходов в результате заражения, сообщили СМИ.

Международная группа исследователей изучила образцы тканей легких, полученных во время вскрытия от семи пациентов, скончавшихся от коронавирусной инфекции, пишет «Российская газета».

Образцы сравнили с материалами умерших от острого респираторного дистресс-синдрома при гриппе. В ходе сравнения материалов пациентов были зафиксированы как общие характерные признаки поражений, так и существенные особенности в легких пациентов, которые скончались от COVID-19.

Так, в образцах легочной ткани некоторых умерших от COVID-19 были обнаружены признаки прогрессирования легочных сосудистых заболеваний. Это объясняет нарушение свертываемости крови у пациентов с коронавирусом.

«Поврежденные вирусом кровеносные сосуды также могут лежать в основе других проблем, которые наблюдаются у заболевших COVID-19. Это осложнения в виде синдрома Кавасаки у детей, инсультов и прочих проблем, которые, казалось бы, не связаны с вирусом», – отметили исследователи.

Напомним, ранее главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко сообщила, что новые симптомы у пациентов с коронавирусом в виде высыпаний говорят о поражении почек и других органов, московские врачи изучают влияние инфекции на организм вирус-положительных.



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