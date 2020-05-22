Мнение: Как было весело колоть рабов пред тем как зажигать костер на тризне

22.05.2020, 8:45, Разное

За два года до знаменитых блоковских "Скифов" было сочинено другое стихотворение на ту же тему, исполненное торжествующего самолюбования предполагаемой генетической памятью.

Его автор — Валерий Брюсов. Давайте посмотрим, что он там такое озвучил, и сопроводим это лучшими произведениями искусства на тему загадочной и яростной Скифии. (Почему-то эти произведения в массе своей оранжевые, интересная ассоциация у художников).



Автор этого и след. рисунков: Хамид Савкуев

(В рубрике "Серебряный век порционно" мы совмещаем чтение стихов с рассматриванием тех картин, которые с ними ассоциативно связаны, тем самым расширяя свой интеллектуальный кругозор, либо попросту развлекаяся.)

Валерий Брюсов

Мы — скифы

(1916)

Мы — те, об ком шептали в старину,

С невольной дрожью, эллинские мифы:

Народ, взлюбивший буйство и войну,

Сыны Геракла и Эхидны,— скифы.

Ефим Цвик. Афиша к балету Прокофьева "Скифы", 1988. Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Бахрушинский музей



Вкруг моря Черного, в пустых степях,

Как демоны, мы облетали быстро,

Являясь вдруг, чтоб сеять всюду страх:

К верховьям Тигра иль к низовьям Истра.

Александр Блок "Двенадцать. Скифы". Издание девятью иллюстрациями Н. Гончаровой и М. Ларионова. Париж: Художественное издательство «Мишень», 20 июня 1920 (источник)



Вообще я в этой рубрике стараюсь иллюстрировать стихи картинами примерно того же года или хотя бы десятилетия. И, собирая материал на тему скифов, я как-то рассчитывала на мастеров Серебряного века. Ан нет, подвели они меня. Даже половцев у них маловато, а скифов вообще практически нету, несмотря на ррромантику и засилие их в печатном слове.

Мы ужасали дикой волей мир,

Горя зловеще, там и здесь, зарницей:

Пред нами Дарий отступил, и Кир

Был скифской на пути смирен царицей.

Николай Аштема. "Томирис – царица Массагетов". 2003



Что были мы?— Щит, нож, колчан, копьё,

Лук, стрелы, панцирь да коня удила!

Блеск, звон, крик, смех, налеты,— все бытьё

В разгуле бранном, в пире пьяном было!

Натан (Наталья Шевченко). "Сергей Прокофьев. Скифская сюита". (источник)



Лелеяли нас вьюги да мороз:

Нас холод влек в метельный вихрь событий;

Ножом вино рубили мы, волос

Замерзших звякали льдяные нити!

Михаил Казас (1889-1918). "Скифы" (эскиз панно). Симферопольский худ. музей



Наш верный друг, учитель мудрый наш,

Вино ячменное живило силы:

Мы мчались в бой под звоны медных чаш,

На поясе, и с ними шли в могилы.

Виктор Васнецов. "Бой скифов со славянами". 1881. ГРМ

(Сейчас историки очень смеются, разглядывая детали этой картины).



Дни битв, охот и буйственных пиров,

Сменяясь, облик создавали жизни…

Как было весело колоть рабов,

Пред тем, как зажигать костер, на тризне!

Евгений Край. "Проводы скифского вождя". (утащено отсюда). Художник-иллюстратор, занимается истор. реконстр.



В курганах грузных, сидя на коне,

Среди богатств, как завещали деды,

Спят наши грозные цари: во сне

Им грезятся пиры, бои, победы.

"Сыновья Ареса" (по легенде о прародителях скифов, записанной Геродотом). Худ. Алексей Клименко (род. 1956, Луганская обл., Щетово). Остальные работы – смесь Васильева и Рериха, но даже не их уровня.



Но, в стороне от очага присев,

Порой, когда хмелели сладко гости,

Наш юноша выделывал для дев

Коней и львов из серебра и кости.

Впрочем, подлинные древние вещи никому не перепюнуть…

Скифское золото из Эрмитажа, 4-3 вв. до н.э. (Скифы любили золото больше серебра, но тут это плохо в строку ложилось)



Иль, окружив сурового жреца,

Держа в руке высоко факел дымный,

Мы, в пляске ярой, пели без конца

Неистово-восторженные гимны!

Немножко "более свежее", но по настроению подходит. Две картины Натальи Гончаровой, в центре "каменная баба", подобная той, какая имелась в коллекции художницы. Фото Дарья Курдюкова.

