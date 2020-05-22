Мнение: Как было весело колоть рабов пред тем как зажигать костер на тризне
22.05.2020, 8:45, Разное
За два года до знаменитых блоковских "Скифов" было сочинено другое стихотворение на ту же тему, исполненное торжествующего самолюбования предполагаемой генетической памятью.
Его автор — Валерий Брюсов. Давайте посмотрим, что он там такое озвучил, и сопроводим это лучшими произведениями искусства на тему загадочной и яростной Скифии. (Почему-то эти произведения в массе своей оранжевые, интересная ассоциация у художников).
Автор этого и след. рисунков: Хамид Савкуев
(В рубрике "Серебряный век порционно" мы совмещаем чтение стихов с рассматриванием тех картин, которые с ними ассоциативно связаны, тем самым расширяя свой интеллектуальный кругозор, либо попросту развлекаяся.)
Валерий Брюсов
Мы — скифы
(1916)
Мы — те, об ком шептали в старину,
С невольной дрожью, эллинские мифы:
Народ, взлюбивший буйство и войну,
Сыны Геракла и Эхидны,— скифы.
Ефим Цвик. Афиша к балету Прокофьева "Скифы", 1988. Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Бахрушинский музей
Вкруг моря Черного, в пустых степях,
Как демоны, мы облетали быстро,
Являясь вдруг, чтоб сеять всюду страх:
К верховьям Тигра иль к низовьям Истра.
Александр Блок "Двенадцать. Скифы". Издание девятью иллюстрациями Н. Гончаровой и М. Ларионова. Париж: Художественное издательство «Мишень», 20 июня 1920 (источник)
Вообще я в этой рубрике стараюсь иллюстрировать стихи картинами примерно того же года или хотя бы десятилетия. И, собирая материал на тему скифов, я как-то рассчитывала на мастеров Серебряного века. Ан нет, подвели они меня. Даже половцев у них маловато, а скифов вообще практически нету, несмотря на ррромантику и засилие их в печатном слове.
Мы ужасали дикой волей мир,
Горя зловеще, там и здесь, зарницей:
Пред нами Дарий отступил, и Кир
Был скифской на пути смирен царицей.
Николай Аштема. "Томирис – царица Массагетов". 2003
Что были мы?— Щит, нож, колчан, копьё,
Лук, стрелы, панцирь да коня удила!
Блеск, звон, крик, смех, налеты,— все бытьё
В разгуле бранном, в пире пьяном было!
Натан (Наталья Шевченко). "Сергей Прокофьев. Скифская сюита". (источник)
Лелеяли нас вьюги да мороз:
Нас холод влек в метельный вихрь событий;
Ножом вино рубили мы, волос
Замерзших звякали льдяные нити!
Михаил Казас (1889-1918). "Скифы" (эскиз панно). Симферопольский худ. музей
Наш верный друг, учитель мудрый наш,
Вино ячменное живило силы:
Мы мчались в бой под звоны медных чаш,
На поясе, и с ними шли в могилы.
Виктор Васнецов. "Бой скифов со славянами". 1881. ГРМ
(Сейчас историки очень смеются, разглядывая детали этой картины).
Дни битв, охот и буйственных пиров,
Сменяясь, облик создавали жизни…
Как было весело колоть рабов,
Пред тем, как зажигать костер, на тризне!
Евгений Край. "Проводы скифского вождя". (утащено отсюда). Художник-иллюстратор, занимается истор. реконстр.
В курганах грузных, сидя на коне,
Среди богатств, как завещали деды,
Спят наши грозные цари: во сне
Им грезятся пиры, бои, победы.
"Сыновья Ареса" (по легенде о прародителях скифов, записанной Геродотом). Худ. Алексей Клименко (род. 1956, Луганская обл., Щетово). Остальные работы – смесь Васильева и Рериха, но даже не их уровня.
Но, в стороне от очага присев,
Порой, когда хмелели сладко гости,
Наш юноша выделывал для дев
Коней и львов из серебра и кости.
Впрочем, подлинные древние вещи никому не перепюнуть…
Скифское золото из Эрмитажа, 4-3 вв. до н.э. (Скифы любили золото больше серебра, но тут это плохо в строку ложилось)
Иль, окружив сурового жреца,
Держа в руке высоко факел дымный,
Мы, в пляске ярой, пели без конца
Неистово-восторженные гимны!
Немножко "более свежее", но по настроению подходит. Две картины Натальи Гончаровой, в центре "каменная баба", подобная той, какая имелась в коллекции художницы. Фото Дарья Курдюкова.
Источник: Шакко
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