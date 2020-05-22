Жириновский предложил продать “мумию Ленина”

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22.05.2020, 8:42, Новости дня

Российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать за границу мумифицированное тело советского вождя Владимира Ленина. Об этом он написал в своем Twitter.

“Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад”, – написал Жириновский.

Во Франции бизнесмен хочет продать картину «Джоконда». Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад.

— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) May 21, 2020

Владимир Ульянов (Ленин) – революционер, организатор Октябрьской революции 1917 года, лидер большевиков, первый руководитель СССР. Он умер в 1924 году, с тех пор его тело находится в Мавзолее на Красной площади в Москве.

В апреле 2017 года депутаты от ЛДПР и “Единой России” внесли в Госдуму законопроект о захоронении Ленина. Инициаторы считают, что похоронить его нужно в Ульяновске.

2 ноября 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пора убрать с Красной площади “гроб с мертвым телом” Ленина и похоронить его. В Кремле заявили, что тема захоронения Ленина не относится к повестке дня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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