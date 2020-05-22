 

Доктор Мясников перечислил варианты объяснения «русского чуда» с COVID

22.05.2020, 8:30, Новости дня

Врач и телеведущий Александр Мясников признался, что не знает точной причины низкой смертности от коронавируса в России, и напомнил свое высказывание о «русском чуде».

В интервью журналисту Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале Мясников уточнил, что имел в виду не только Россию, но и другие страны бывшего СССР.

 

«Если мы узнаем, в чем дело, тогда, может быть, весь мир найдет лекарство или оружие против COVID-19. Что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это БЦЖ, может быть, наш микробиом, уровень вакцинации», – предположил он.

Врач также подчеркнул, что в стране «не играют» со статистикой, отметив, что с этим очень строго. При этом он назвал то, чего нет на Западе, но есть в России.

«Это большое количество стационаров в целом. У нас больничные койки рассредоточены, их намного больше на душу населения, чем в Европе, поэтому мы можем рассредоточить больных на разных площадках, не создавая внутрибольничное заражение», – отметил он.

Мясников назвал еще одной вероятной причиной низкой смертности от коронавируса то, что в РФ не так много домов престарелых, нежели, к примеру, в Италии. Однако врач считает, что это не может объяснить «в десять раз меньшую смертность».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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