Несси может убивать людей или Когда монстры действительно опасны

22.05.2020, 8:28, Разное

Существуют тысячи историй о том, как монстры (йети, чупакабра и тд) пытались напасть на людей, однако не так много случаев, что они действительно добивались этого.

Возможно, что тут пример "ошибки выжившего", потому что те, на кого напали монстры и кого они убили, не могли об этом рассказать, а их смерть была приписана иным причинам.

Несси-Убийца

Один из самых известных криптидов, это конечно же водяной монстр из шотландского озера Лох-Несс. Каждый год его видят как минимум с десяток раз, при этом он представляется достаточно добродушным динозавром, который питается рыбой, а для людей не опасен.

Однако есть по крайней мере два случай, когда Несси убивала людей. Первый из них относится к гибели Джона Кобба, который пытался установить на озере Лох-Несс рекорд скорости передвижения на воде (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Джонн Кобб был очень популярным в середине ХХ века британским автогонщиком и при жизни установил сразу несколько рекордов скорости на суше. 29 сентября 1952 года он пилотировал скоростной катер с реактивным двигателем на озере Лох-Несс, когда внезапно произошло что-то совершенно непонятное.

Первый проход Кобба по озеру был благополучным и он сумел разогнаться до 206 миль в час, что также стало рекордом скорости на тот момент, но когда он совершил второй заход, то его катер наткнулся на "необъяснимый след на воде", после чего мгновенно разрушился на множество частей от удара и затонул. Сам Кобб при ударе был выброшен в сторону, но тоже не выжил.

После этого до сегодняшнего дня тысячи людей спорят о том, что стало причиной смерти Кобба, и многие указывают, что он скорее всего наткнулся на озерного монстра Несси, который плыл неглубоко под поверхностью воды и создавал тут самый "необъяснимый след". Более скептично настроенные исследователи считают, что Кобб наехал на лодочный след, оставленный одной из лодок наблюдателей, которые фиксировали рекорд Кобба.

Однако есть еще более любопытная история, в которой Несси похоже и в самом деле убила человека. Притом история эта настолько древняя, что сейчас воспринимается как сказка или легенда. Случилось это около 1500 лет назад и было описано в книге о житие Святого Колумбы, написанной Святым Адамнаном. Адамнан Ионский, как и Колумба, был ирландским аббатом-бенедиктинцем и родился в 624 году нашей эры.

Памятник Несси. Фото: wikimedia.org

В этой книге рассказывается о том, что в 563 году Святой Колумба отплыл из Ирландии в Шотландию, а спустя еще два года посетил озеро Лох-Несс, чтобы встретиться там с королем пиктов Брудом. Однажды Колумба решил прогуляться и пересек реку Несс, после чего заметил на берегу, как местные жители хоронят своего соотечественника.

Когда Колумба спросил, как он умер, ему рассказали, что он плавал в озере, когда его схватило водной чудовище и самым жестоким образом покусало, отчего он погиб. На его плавающий в воде труп со следами "диких укусов" потом натолкнулись местные рыбаки.

Погибший от нападения йети

Теперь давайте перейдем к йети (Снежный человек). Один из первых авторитетных свидетельств убийства человека от лап (рук?) йети содержится в книге 1890 года "Охота в диких местах", написанной Теодором Рузвельтом, позже ставшим президентом США. Рузвельт был большим поклонником охоты и в целом страстным любителем активного отдыха.

В его книге есть история, которую ему рассказали люди из пограничья и он был уверен в том, что она полностью правдива, так как "они как правило люди не суеверные и практичные, они не верят в духов и другие сверхъестественные вещи".

"Я слышал лишь немного историй о призраках в пограничье и они были самыми обыкновенными, но однажды я услышал историю о "гоблине", которая меня сильно впечатлила", – писал Рузвельт. История пришла от охотника по имени Бауман, который вместе со своим другом охотился в лесах Монтаны, неподалеку от реки Уиздом.

Однажды Бауман после прогулки по лесу вернулся в их с другом лагерь и обнаружил в нем сильно изуродованный труп своего друга, а рядом с ним множество странных следов. Бауман хорошо разбирался в следах и сумел установить последовательность того, что тут случилось. Все походило на то, что друг Баумана сидел на бревне, спиной к лесу, когда из-за деревьев на него накинулось нечто крупное и злобное.

Бауман был уверен, что это был не медведь и не волк, потому что следы на земле были очень странные и не походили ни под одно известное ему животное. Это существо разом накинулось на человека и сломало ему шею, вывернув голову назад передними лапами. Потом оно вгрызлось ему в шею и грызло ее некоторое время.

Но потом оно бросило тело и все было похоже на то, что мясо человека ему было не нужно. Потому что после этого существо начало странным образом прыгать или "плясать" вокруг окровавленного трупа. Это продолжалось достаточно долго, после чего "гоблин" наконец снова ушел в лес.

Погибших от нападения йети может быть на самом деле куда больше, чем нам известно. Каждый год в разных странах мира в лесах находят останки пропавших охотников, туристов или потерявшихся грибников. Большинство из них погибло от жажды, голода или нападения известных крупных хищников, но некоторые случаи выглядят так странно, что не подходят ни под одно логическое объяснение.

Вендиго

Вендиго это популярный монстр из легенд североамериканских индейцев. Иногда он проявляется тем, что люди ощущают неимоверный голод и могут нападать на себе подобных, превращаясь в каннибалов.

Но иногда он является сам по себе и тогда выглядит как нечто человекоподобное, но крайне истощенное и больше похожее на живой скелет. В этом образе Вендиго ужасно воняет гниющей и разлагающейся плотью, у него рваные кровоточащие губы, запавшие мутные глаза, а все его тело покрыто ошметками гнилой плоти.

Самая известная история о Вендиго произошла в конце 19 века. В те годы в лесу вместе со своей семьей жил индеец по имени Свифт Раннер. Это было неподалеку от Эдмонтона (Канада). Зимой 1879 года Свифт пришел в город Сент-Альберт и выглядел довольно странно, а потом пояснил ужасную историю.

Он рассказал, что в один из зимних дней наступили такие сильные морозы, что не было никакой возможности пойти на охоту и добыть еды. И вся его семья – жена, шестеро детей, а также его мать и брат, стали жертвами этих морозов. При этом сам Свифт ничуть не выглядел истощенным.

Лишь когда полиция добралась до его дома, они поняли, какая тут на самом деле разыгралась трагедия. Они нашли в доме обглоданные кости всех членов семьи Свифта, которых он сам и съел, что он даже и не пытался отрицать. Потом местные охотники стали рассказывать о том, что Свифт начал превращаться в ужасного монстра. Они видели его бродящим по лесам и болотам, издающим рычание и вой как дикий зверь. С каждым разом, согласно их историям, он был все менее похож на человека и превращался в Вендиго.

Правда это не спасло его от смертной казни за убийство и каннибализм. Свифта поймали, осудили, а потом казнили через повешение.

Чупакабра

Убивать людей для чупакабры не свойственно, ведь несмотря на жуткий вид, согласно описаниям, и силу, чупакабра в основном охотиться на коз, овец, кур и прочий домашний скот. Однако иногда появляются истории, в которых единственным подозреваемым в нападении человека, приведшим к его смерти, люди называют именно чупакабру.

Подобных случаев было немало в прошлом, но мы остановимся на трех, которые произошли за последние два года. В феврале 2019 года прессу облетела новость о том, что чупакабра убила жителя Гондураса. Точнее не именно она, а некое животное, которое набросилось на мужчину и высосало из него всю кровь до смерти. Однако какое обычное животное способно на такое?

По словам соседей, погибший работал наемным разнорабочим и после утомительного дня решил прилечь в тени дерева, сняв перед этим с ног обувь. Внезапно из норы под деревом вылезло какое-то существо и с силой впилось мужчине в пятку, а потом стало высасывать из него кровь.

Соседи, понятное дело, не видели этого своими глазами, но предполагают подобное на основание того, в каком виде было найдено тело умершего. А оно было "совершенно бледным и в нем не было ни капли крови", – как описывали родители погибшего.

Спустя месяц в том же Гондурасе странным образом погиб еще один человек и снова подозрение пало на чупакабру, ведь труп умершего снова был полностью лишен крови.

Погибшим в этот раз оказался молодой парень по имени Джовани, который однажды пошел на вечеринку в город, а после нее ночью пешком возвращался в деревню. Но домой он так и не пришел и пропал без вести. Лишь три недели спустя его бездыханное тело нашли в труднодоступном горном регионе неподалеку от его деревни.

Как он там оказался? Оказывается в это место не вела ни одна тропа и попасть сюда можно было лишь специально, а не случайно блуждая по округе. Но хуже всего было то, что его тело было бледным и полностью обескровленным. При этом рядом с трупом не было найдено никаких следов животных или человека.

И самая свежая на данный момент история пришла из Мексики. Там чупакабру обвинили в нападении на 56-летнего Мельчор Ансельмо Дельгадо, который в свой выходной день пошел проверить летний домик на берегу озера Авандаро.

Домой Дельгадо не вернулся, а когда родные пошли его искать, то наткнулись на страшным образом разодранный труп мужчины. На его теле было очень много колото-рваных ран, словно от очень длинных когтей или клыков.

По версии следователей, Дельгадо пострадал от нападения стаи диких собак, однако многие не верят в это, так как следы от когтей и клыков на его теле были намного крупнее собачьих. Также приглашенный эксперт подтвердил, что следы от ран больше похожи на нападение тигра или льва. В Мексике при этом тигры и львы не водятся, а самое крупное кошачье – пума или ягуар в этих местах не встречается.

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