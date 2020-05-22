Магнитное поле Земли резко ослабло между Африкой и Южной Америкой

22.05.2020, 8:28, Разное

Исследовательская группа из Европейского космического агентства (ЕКА) неожиданно сделала пугающее открытие – они выяснили, что в участке между Африкой и Южной Америкой резко ослабло магнитное поле.

Они обозвали это южноатлантической аномалией и по их словам за пять лет у этой "дыры" образовался второй центр в районе Африки, что указывает на то, что дыра интенсивно растет и может разделиться на две части.

По мнению ученых, это может быть знаком того, что Земля движется к повороту полюсов.

Магнитное поле Земли жизненно важно для всех ее обитателей, оно защищает нас от космического излучения и заряженных частиц, испускаемых Солнцем. Именно поэтому обнаруженная "дыра" в магнитном поле между Африкой и Южной Америкой так пугает (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Последний раз Северный и Южный полюса нашей планеты менялись местами 780 тысяч лет назад, однако подобная аномалия может быть предвестником новой смены полюсов в будущем. При этом уже сейчас из-за этой аномалии спутникам и иным космическим объектам, проходящим через данную область, наносится ущерб и они испытывают технические неисправности.

Как сообщает SciTechDaily, исследователи ЕКА совершили это открытие, когда проанализировали данные спутников из миссии Swarm, которые были запущены ЕКА с российского космодрома Плесецк в ноябре 2013 года специально для изучения магнитного поля Земли. Это три спутника, которые вращаются на трех разных орбитах Земли от 460 до 530 км.

"Новый восточный минимум южноатлантической аномалии появился в последнее десятилетие и в последние годы активно развивается. Нам очень повезло, что спутники Swarm находятся на орбите и исследуют развитие этой аномалии. Задача сейчас состоит в том. чтобы понять процессы в ядре Земли, которые ведут к этим изменениям". – утверждает Юрген Мацка из Германского исследовательского центра геонаук.

Ученые уже много лет знают о том, что магнитное поле Земли слабеет. По их данным за последние 200 лет оно потеряло 9% своей интенсивности. Однако "дыра" между Африкой и Южной Америкой стала для них полной неожиданностью.

Согласно множеству собранных данных, в том числе показаниям со спутников, ученые выяснили, что с 1970-х годов по 2020 год интенсивность магнитного поля в этом месте снизилась с 24.000 нанотесла до 22.000. Нанотесла – единица напряженности магнитного поля.

И не только это поразило исследователей. Они также выяснили, что данное ослабленное пятно интенсивно расширяется на запад со скоростью около 20 км в год.

Одна из теорий, почему все это происходит, объясняет это движением Земли к новой смене полюсов. По словам ученых, "это давно уже назрело" и "это происходит примерно каждые 250 тысяч лет". Последний раз полноценная смена полюсов произошла 780 тысяч лет назад, а около 40 тысяч лет назад это едва не произошло снова.

Тем ни менее исследовательская группа убеждена, что пока все это не является поводом для тревоги и единственным негативным фактором является угроза для спутников и космических кораблей, пролетающих в этой области.

Ранее другая исследовательская группа обнаружила, северный полюс Земли очень быстро смещается в сторону востока России – Сибири. Особенно сильно скорость смещения возросла в последние 20 лет.

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