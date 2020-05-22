Две странные истории про бомжей

22.05.2020, 8:27, Разное

Среди историй о паранормальных явлениях есть особая категория, связанная с бездомными людьми, если попросту – с бомжами. Создается впечатление, что иногда среди бездомных "маскируются" люди со сверхъестественными способностями, а то и вовсе не люди…

В целом это кажется вполне логичным – кто из обычных людей обращает особое внимание на бомжей? Их чаще всего стараются просто не замечать и держаться от них подальше. Поэтому в образе бомжа можно жить хоть в центре города и не притягивать к себе много внимания.

Бездомный с кладбища

Я живу в маленьком городке и тут слухи расходятся очень быстро. У нас основным центром слухов является местный бар, который часто посещает мой отец. И вот за две недели до того, как случилась эта вещь, мой отец рассказал, что люди в баре говорят, что на нашем кладбище происходят странные вещи.

Кладбище расположено прямо на краю темного и густого леса и на машине до него от центра ехать примерно минут двадцать. Отец говорит, что люди в баре, которые ходили на кладбище помянуть своих родных, стали там часто видеть очень странного и пугающего бомжа.

Этот бомж настолько сильно пугал их, что они называли его "посредником Смерти", замаскированным под бомжа. В основном он ходил между могил и поедал хлеб, который люди оставляли там.

Сначала я не поверил во все это, но потом я и моя подруга решили сами поехать туда и увидеть бомжа своими глазами. Когда мы туда приехали, там было несколько обычных посетителей, а бомжа не было видно, но мы решили подождать. прошло несколько часов, посетители ушли и вот мы увидели этого мужчину. Он был пожилой, заросший, с бородой и сидел на лавочке у края поля.

Рядом с ним лежала куча пластиковых пакетов и пачка с сигаретами. Моя подруга не испугалась подойти к нему, а потом обозвала его плохим словом. Я оттащил ее назад и сказал, чтобы она не подходила к нему, потому что это может быть маньяк или сумасшедший наркоман. Но она снова подошла к нему и теперь раздавила ногой его коробку с сигаретами.

Потом она начала задавать ему разные вопросы и он молчал, после чего она сказала, что ударит его, если он ей не ответит. Тогда бездомный встал и сказал ей фразу "Ты позор в глазах Бога", после чего ушел.

Все это меня взволновало, я сказал подруге, что этот бомж может быть каким-то монахом или даже священником и что он потом расскажет людям, что она над ним издевалась, и нас все будут ругать. Подруга стала уверять, что я не прав, что монах или священник не сидел бы так с мешками и сигаретами, а потом мы уехали ночевать к ней домой.

Мы спали в одной постели, я проснулся посредине ночи и тут же заметил черную человеческую тень, которая стояла рядом с кроватью на стороне подруги. Я пытался встать, но не смог, а тень тем временем схватила подругу за голову и стала поворачивать ее туда-сюда. Потом я решил, что все это просто страшный сон, перевернулся на другой бок и продолжил спать.

Наутро моя подруга выглядела очень бледной и больной. Я спросил у нее, как она спала и она сказала. что вообще не спала ночью и что у нее проблемы с дыханием и сердцебиением. Я очень напугался, но ничего не сказал ей о ночном видении. Потом я поехал к себе домой, но и сейчас продолжаю ощущать чье-то присутствие рядом с собой.

Странный бомж в инвалидной коляске

Я живу в Портленде, штат Орегон, рядом с нашим домом стоит супермаркет "7-Eleven", а за ним небольшой холм. Чтобы подняться на него, надо идти по крутой дороге вдоль набережной и там редко кто ходил, потому что на вершине этого холма бомжи устроили свое ночевку.

В дневное время они приходили к супермаркету и сидели там, попрошайничая. В нашем городе в целом большая проблема с бездомными, около 6 тысяч из них спят просто на улицах, даже зимой, еще 3 тысячи живут в приютах или брошенных машинах.

В тот день я вышел из супермаркета и заметил бомжа, которому на вид было лет 60, при этом волосы у него не были седыми. У него были огромные голубые глаза, аномально огромные, и он смотрел прямо на меня, сидя в инвалидной коляске в переулке. Я решил помочь ему, вернулся в магазин, купил две бутылки воды, пачку орешков, хот-дог и газировку. Потом вернулся к нему и спросил хочет ли он еды и воды. Он сказал "Да" и я отдал ему все.

При этом я заметил еще немало странностей в его внешнем виде. Он был похож на 60-летнего худобой, обвислой кожей и сутулостью, но у него вообще не было никаких старческих пятен и даже морщин на коже. А на его теле не было видно ни одного волоска, только на голове. Это было очень хорошо заметно, потому что из одежды на нем были лишь купальные плавки и все.

Его кожа была очень ровно загорелой, словно профессиональный загар, волосы выглядели совершенно естественно, не крашенные и аккуратно причесаны. У него не было половины руки и половины ноги, при этом культи были чрезвычайно аккуратными, на них не было никаких шрамов или швов. Они вообще выглядели так, словно кукольные, были совершенно гладкими.

Именно когда я заметил его культи, это меня в самом деле напугало, в этом парне все было неестественным. При этом его кресло не было электрическим, как же он двигался в нем всего с одной рукой? Размышляя об этом, я прошел к своей машине, сел в нее и поехал по переулку.

Оглянувшись назад, я заметил что бомж сидит на том же месте, где я его оставил, но потом я буквально на мгновение посмотрел в другую сторону, а когда снова посмотрел на бомжа, его не было, он ИСЧЕЗ. Я тут же задним ходом вернулся на парковку и все там осмотрел, бомжа нигде не было видно.

Он не мог поехать на холм, там был очень крутой подъем, даже с двумя руками было бы непросто туда подняться. Тем более за мгновение! Я обошел весь магазин вокруг, осмотрел парковку. Бомжа не было нигде. Потом я зашел в магазин и спросил видели ли они сейчас мужчину на инвалидной коляске. Мне сказали, что нет. Я вернулся в машину, проехал переулок, объехал все вокруг. Нигде его не было.

Я никогда больше не видел его снова и я не знаю, каким образом он мог бы физически уйти с того места за такое короткое время. И куда уйти?

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