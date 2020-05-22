 

Почему Россия теряет Сирию

22.05.2020, 8:27, Разное

Analysis | 2020-05-21 

   Путин и Асад проводят разные политики  и  играют разные эндшпили,  этот  разрыв и  поставил под сомнение их союз

  Отношения РФ с  государствами  её  клиентами никогда не были легкими. Конечно, управление  клиентами – это всегда  очень сложное занятие. В кремлевском шкафу полно скелетов – Венгрия (1956), Чехословакия (1968), Куба (1962), Афганистан (1980), Украина (2014) и так далее.

Что осложняет отношения РФ с Сирией, которую иногда называют государством-клиентом России, так это то, что здесь также участвуют два очень  волевых,     упрямых и  крайне самоуверенных   лидера – президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад.

Оба пользуются непоколебимой поддержкой общества  и могут отстаивать  свои позиции. Асад отнюдь не российский протеже, и интересы двух стран тоже не всегда совпадают.

Сирийское правительство ведет экзистенциальную битву, и оно не видит причин обменивать свои с трудом заработанные победы, чтобы принять непримиримых врагов, которые отказываются мириться с поражением и стремятся вырвать победу из челюстей поражения.

 В целом, Асад одержим идеей восстановления суверенитета Сирии и восстановления ее территориальной целостности, независимо от того, что для этого требуется, или от сроков, предпочтительно с помощью и сотрудничеством России. У Асада есть здравое  понимание того, что, если он не достигнет этой цели, хищные силы не оставят его в покое.

Кремль, напротив, преследует несколько целей, в том числе те,  которые не связаны  с ситуацией в Сирии. Они варьируются от победы над террористическими группами, в состав которых входят экстремистские элементы из беспокойного мусульманского населения России, до возрождения РФ как военной державы, способной вести экспедиционные войны.

Вмешательство в Сирию означало «возвращение» постсоветской РФ в восточное Средиземноморье, в то время как создание постоянных российских военных баз в Сирии настойчиво провозглашало намерение Москвы играть роль арбитра в ближневосточных делах.

Противники наготове

И все это в надежде достичь такого  уровня взаимодействия с США, который придал бы серьезный импульс нестабильным российско-американским отношениям и уменьшил бы напряженность  в  отношениях  РФ с Европой.

Очевидно, что различные приоритеты должны быть согласованы, поскольку при  взаимных интересах обеих сторон расхождения  разрешаются  терпением, осторожностью  и внимательным отношением. Вывод их в публичное пространство  может быть только контрпродуктивным, так как противники, ожидающие своего часа, активно  ищут именно такие возможности, чтобы  вызвать  разногласия и контры  в российско-сирийском альянсе.

Однако недавно Москва нарушила это золотое правило, как раз  в последнее время стали появляться статьи, которые несут печать Кремля, статьи   написанные российскими аналитиками и лицами, формирующими общественное мнение, выступающими  с критикой сирийского правительства, включая президента Асада.

Среди них самой заметной, пожалуй, была статья под названием «Война, экономика и политика в Сирии: разорванные связи», написанные бывшим послом РФ в Сирии Александром Аксененком, который также является вице-президентом влиятельного российского Совета по международным делам (связан с МИД).

Статья была явно написана с прицелом на западную аудиторию, она  должна была  передать чувство раздражения по отношению к Асаду, и сигнализировала о желании Москвы, чтобы  режим  переключил   свои приоритеты с отвоевывания всей Сирии на продолжение послевоенного развития примерно в 65% страны, которые  он  контролирует в настоящее время.

Похоже, что кремлевская точка зрения заключается в том, что он не может продолжать финансировать войну, и существует настоятельная необходимость мотивировать Запад и арабские страны Персидского залива предоставить средства для сирийского восстановления. Высокая степень разочарования в Москве ощутима в словах Аксененка  о  том, что влиятельные группы  в Дамаске могут искать продолжения войны. Он написал:

«Война создала центры влияния и теневые организации, которые не заинтересованы в переходе к мирному развитию, хотя сирийское общество, включая бизнесменов и некоторых правительственных чиновников, разработало требования к политической реформе … Однако это требование не может быть открыто выражено в атмосфере всеобщего  страха и господства со стороны спецслужб».



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