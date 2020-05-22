Польский гамбит «Газпрома»

22.05.2020, 8:26, Разное

21.05.2020 | Александр ШУСТОВ

17 мая закончилось действие «исторического» 25-летнего контракта между Польшей и «Газпромом», регулировавшего транзит природного газа по газопроводу Ямал–Европа. И хотя поставки российского газа по нему продолжились, «трубопроводная» политика в этой части Европы претерпит заметные изменения.

Газопровод, названный некоторыми СМИ «социалистическим», фактически был построен уже после распада Советского Союза. Начало его строительства относится к 1994 г., а завершение – к 2006 г., когда была введена в строй последняя компрессорная станция. Маршрут газопровода проходит по территории четырех европейских стран: России, Белоруссии, Польши и Германии, на границе которой газ попадает в европейские газотранспортные сети. Владельцем российского и белорусского участков является «Газпром», польского – EuRoPol Gaz, а германского – WINGAS. Мощность газопровода Ямал–Европа – 32,9 млрд кубометров в год, что сопоставимо с пропускной способностью «Турецкого потока».

На момент начала строительства маршрут через Белоруссию и Польшу был единственным каналом поставок газа в Европу, альтернативным Украине. Последняя, будучи газотранспортным монополистом, могла диктовать РФ свои условия транзита. Поэтому в строительстве газопровода были тогда заинтересованы все его участники, включая Варшаву. Учитывая сложную историю российско-украинских газовых отношений, которые после прихода к власти команды В. Ющенко в ходе первой «оранжевой» революции переросли в глубокий кризис, строительство газопровода было завершено вовремя. От прекращения поставок российского газа зимой 2009 г. наиболее сильно пострадали страны Центральной и Юго-Восточной Европы, получавшие российский газ через Украину, тогда как Германия и Польша продолжали по-прежнему импортировать его по газопроводу Ямал–Европа.

Однако политическая ситуация, да и география трубопроводов в Европе с того времени заметно изменились. В 2011 г. было завершено строительство первой очереди «Северного потока» пропускной способностью 55 млрд кубометров в год, что лишило Украину и Польшу статуса «полумонополистов». Транзит через эти страны, особенно через Украину, сохранил свое значение, так как мощности «Северного потока – 1» все равно не хватало. Однако значение его стало намного меньше. Завершается и строительство «Турецкого потока». Предвидя снижение своего политического влияния, Варшава ожесточенно противодействовала строительству газопровода по дну Балтики, но помешать этому не смогла. Точно такую же реакцию польских властей вызвало и незавершенное пока строительство «Северного потока – 2», для борьбы с которым Польша мобилизовала все свои возможности и ресурсы. Причина все та же – ввод его в строй сделает транзит газа через ее территорию еще менее востребованным.

В отличие от Украины доходы Польши от транзита российского газа по трубопроводу Ямал–Европа невелики. В соответствии с ямальским контрактом плата за транзит российского газа не может превышать 21 миллионов злотых в год. Но за это Польше бесплатно достались 52% акций польского участка газопровода, что и стало условием установления столь низких тарифов – строительство надо было за счет чего-то окупать. Пи этом Варшава не оставляла попыток снизить цену на российский газ.

В соответствии с контрактом, подписанным в 1996 г., Польша обязалась закупать у «Газпрома» 10 млрд кубометров газа в год до 2022 г. В 2012 г. «Газпром» и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписали дополнительное соглашение, предусматривающее снижение стоимости газа на 10%. Тем не менее в феврале 2016 г. Польша подала новый иск к «Газпрому» в Стокгольмский арбитраж, требуя приведение цены на газ в соответствие с европейской. В июне 2018 г. пресс-служба PGNiG сообщила о промежуточной победе в суде, предоставившем ей право требовать у «Газпрома» снижения цены в рамках долгосрочного контракта.

Об окончательной победе над «Газпромом» PGNiG заявила в марте 2020 г., сообщив, что Стокгольмский арбитраж принял сторону Польши и подтвердил, что цена на поставляемый газ являлась нерыночной. По версии польской стороны, теперь «Газпром» будет обязан поставлять ей газ по новым ценам, которые напрямую привязаны к ситуации на западноевропейском рынке, а также вернуть 1,5 млрд долл. переплаты, которая образовалась с 1 ноября 2014 по 29 февраля 2020 года. Правда, исполнять решение суда «Газпром» не торопился. В конце апреля PGNiG заявила, что «Газпром» продолжил выставлять ей счета за газ по старым ценам, пригрозив обратиться в антиконкурентную комиссию ЕК. Не спешил «Газпром» выплачивать Польше и 1,5 млрд долл., присужденные Стокгольмским арбитражем.

В условиях этих крайне конфликтных отношений, сложившихся между двумя странами в газовой сфере, рассчитывать на продление ямальского контракта не приходилось. По мнению аналитиков, переговоры на этот счет между «Газпромом» и PGNiG даже и не велись, поскольку ни та, ни другая сторона в продлении соглашения не были заинтересованы. «Газпрому» новый долгосрочный контракт с Польшей, по которому она явно потребовала бы более высоких тарифов за транзит газа, был не нужен в преддверии ввода в строй «Северного потока – 2», «Турецкого потока», а также в связи с продлением в конце прошлого года соглашения с «Нафтогазом» на транзит газа через Украину. Польше разрыв контракта был нужен по политическим причинам. Взяв курс на энергетическую независимость от России, Варшава всеми силами старалась увеличить долю газа, получаемого из иных, альтернативных источников.

Диверсификация поставок газа предусматривает наращивание импорта СПГ из США, Катара и Норвегии через терминал в Свиноустье, а также строительство газопровода Baltic Pipe из Дании, по которому планируется поставлять около 8 млрд кубометров норвежского газа. Из США Польша к 2022 г. рассчитывает получать 4 млрд кубометров СПГ. В августе 2018 г. PGNiG отчиталась о снижении доли российского газа в общем объеме его импорта за январь-июль с 77 до 75% и одновременном увеличении доли СПГ до 19%. При этом абсолютные объемы поставок российского газа за тот же период увеличились на 0,4 млрд кубометров (6%). Ввиду всех этих планов, а также наличия у «Газпрома» резервных мощностей на других направлениях в продлении ямальского контракта ни Польша, ни РФ оказались не заинтересованы.

При этом транзит российского газа в Германию после этого продолжился по новым правилам – на основе аукционов. 17 мая глава PGNiG Ежи Квечиньский написал в «Твиттере», что поставки газа в Польшу после истечения срока действия ямальского контракта осуществляются бесперебойно, а бронирование мощностей производится в соответствии с правилами ЕС. За несколько часов до окончания срока действия контракта прошел аукцион по бронированию мощностей газопровода в течение 17 мая. В итоге из доступных 38 миллионов киловатт-часов было забронировано 22,5 миллионов , что эквивалентно около 56% мощности газопровода. Ранее таким же образом было забронировано 80% доступных мощностей на третий квартал 2020 г.

Участников торгов польская сторона не раскрывает, но единственным возможным поставщиком газа на этом направлении, как отмечают аналитики, может быть только «Газпром». По расчетам «Коммерсанта» он заплатит за транзит газа через Польшу в третьем квартале 2020 г. около 7,2 долл. за доставку каждой тысячи кубометров, что на 3% выше прежней цены, но в три раза меньше стоимости транзита газа по территории Украины.

По оценкам аналитиков, новая схема оплаты скорее выгодна «Газпрому». Не связывая себя в преддверии ввода в строй «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» долгосрочными обязательствами, он получил возможность экспортировать через Польшу нужные ему объемы газа. Польша же, руководствующая в основном политическими мотивами, теперь вынуждена регулярно выставлять свободные мощности газопровода Ямал–Европа на торги, не имея долгосрочных гарантий транзита. Причем других претендентов на эти мощности нет и, скорее всего, не будет.

Маловероятным выглядит и полный отказ Польши от российского газа. Получив возможность закупать его из других источников, Варшава, скорее всего, будет руководствоваться коммерческими соображениями и при наличии выгодного предложения вполне может продолжить закупать трубопроводный газ у «Газпрома».