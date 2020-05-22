 

Чтобы выиграть гонку ядерных вооружений, США готовы загнать Россию и Китай в такие расходы, что они разорятся “до нитки”

22.05.2020, 8:26, Разное

May 21, 2020

WASHINGTON — В четверг, переговорщик по контролю над вооружениями президента США Дональда Трампа заявил, что,  чтобы выиграть новую гонку ядерных вооружений,  Соединенные Штаты готовы загнать Россию и Китай в  такие расходы,  что  они разорятся “до нитки”.

«Президент ясно дал понять, что у нас здесь есть проверенная практика. Мы знаем, как победить в этих гонках, и знаем, как разорить  противника “до нитки”. Если мы должны  будем это  сделать, мы  сделаем, но мы определенно хотели бы избежать этого», – заявил специальный представитель президента Маршалл Биллингсли в онлайн-презентации в вашингтонском аналитическом центре.

(Reporting by Jonathan Landay nd Arshad Mohammed Editing by Chris Reese)



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