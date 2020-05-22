 

Определены категории населения, которые будут первыми прививать от коронавируса

22.05.2020, 8:16, Новости дня

Прививать от коронавируса начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова заявила, что «если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения», передает РИА «Новости».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первый результат по вакцинам от коронавируса и доступ для более широкого применения может появиться в конце июля. До этого вице-премьер Татьяна Голикова назвала количество разрабатываемых в РФ вакцин от коронавируса.

Между тем более половины россиян уже выразили желание сделать прививку от коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / В Таджикистане повторно отменили намазы в мечетях из-за коронавируса

12.05 / Известны даты возобновления чемпионатов Чехии и Португалии

06.05 / В Муроме установили макет легендарного бронепоезда “Илья Муромец”

13.05 / Ради вида на Акрополь афинской гостинице приказали снести два этажа

16.05 / Мясников ответил на слухи о занижении смертности от COVID-19

06.04 / Гутерриш заявил, что в мире резко увеличилось число случаев домашнего насилия

05.04 / Минкомсвязи создаст единую систему идентификации возвращающихся в Россию людей

06.05 / ЭИСИ обсудит с главой Якутии региональные практики по борьбе с коронавирусом

25.04 / В РПЦ объяснили отправку гуманитарного груза в итальянскую Апулию

19.04 / Новинский: Благодатный огонь летит в Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска