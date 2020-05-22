В Одессе произошло второе за неделю обрушение жилого дома

22.05.2020, 8:16, Новости дня

В Одессе произошло частичное обрушение фасада и крыши еще одного жилого дома, сообщили в пресс-службе госслужбы Украины по чрезвычайном ситуациям.

«В Одессе по улице Среднефонтанская, 29 21 мая произошло частичное обрушение деревянной веранды (галереи) двухэтажного жилого дома (1920 года застройки, аварийный, частично выселен) на 22 квартиры», – говорится в сообщении.

По данным госслужбы, при обращении никто не пострадал, в доме проживает 35 человек, из двух квартир отселили пять человек.

В понедельник сообщалось об обрушении стены жилого дома в Одессе по улице Торговая, 20. Частично были разрушены несколько квартир. По предварительным данным, никто не пострадал.