Боец из команды Хабиба Нурмагомедова подписал соглашение с лигой UFC

22.05.2020, 8:13, Новости дня

Российский боец Тагир Уланбеков, входящий в команду действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова, теперь будет выступать в UFC. Россиянин подписал контракт с организацией.

"Тагир стал бойцом Асолютного бойцовского чемпионата", – заявили ТАСС в команде спортсмена.

Уланбеков ранее выступал за российские организации Fight Nights Global и GFC. В профессиональной карьере он провел 11 поединков, выиграв в десяти из них и потерпев одно поражение.