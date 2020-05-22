 

Боец из команды Хабиба Нурмагомедова подписал соглашение с лигой UFC

22.05.2020, 8:13, Новости дня

Российский боец Тагир Уланбеков, входящий в команду действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова, теперь будет выступать в UFC. Россиянин подписал контракт с организацией.

"Тагир стал бойцом Асолютного бойцовского чемпионата", – заявили ТАСС в команде спортсмена.

Уланбеков ранее выступал за российские организации Fight Nights Global и GFC. В профессиональной карьере он провел 11 поединков, выиграв в десяти из них и потерпев одно поражение.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / «Северный поток – 2» осталось проинвестировать на 5%

05.04 / Испанский авторынок в марте установил антирекорд

10.05 / В Британии решили начать ослаблять карантин

02.05 / Hill – новый пресс-секретарь Белого дома обещает никогда не лгать журналистам

09.04 / CGTN – после одиннадцати недель карантина Ухань вздохнула с облегчением

09.04 / Названа возможная причина пожара в доме престарелых в Москве

30.04 / Гривна официально укрепилась до 26,97 грн/$

03.05 / Назван главный способ выявления коронавируса в России

28.04 / Указ президента: нерабочие дни продлеваются до 11 мая

30.04 / “Роснефть” подает в суд на ВВС за публикацию о дочери Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска