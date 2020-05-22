 

В Новосибирске научились диагностировать психические расстройства по голосу

22.05.2020, 8:13, Новости дня

Ученые из НГТУ, НГПУ и новосибирского фониатрического центра запатентовали технологию диагностике психических расстройств  по голосу. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск".

В основу математической модели легла гипотеза об изменении речи у людей, имеющих психоэмоциональные расстройства. Исследователи смогли доказать, что их речь отличается от людей со здоровой психикой. Кроме того, благодаря акустическому анализу голоса стало возможным даже определить конкретный вид расстройства. Тестировали модель на учащихся начальной школы.

"В настоящий момент количество психоэмоциональных расстройств выросло, как среди взрослых, так и среди детей. Спустя много лет исследований мы выявили данную зависимость и запатентовали ее", — рассказали ученые.

Текст:

ГТРК "Новосибирск"



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