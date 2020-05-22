 

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

22.05.2020, 8:13, Новости дня

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы. 

Главврач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева рассказала РИА Новости, что медсестра –  хорошая сотрудница и профессионал, она оказывает помощь на достаточно высоком уровне. В клинике ее ценят как хорошую сотрудницу и профессионала.

 

По словам главврача, когда фото девушки попало в сеть, с ней связался губернатор, чтобы поддержать. Алексей Дюмин приехал в больницу и поблагодарил за работу всех медиков и ее в частности. "Его позиция — медики заслуживают благодарности за свой труд, а не порицаний за внешний вид, — сказала Савищева. – Такова и позиция нашей больницы. Мы ценим, благодарим и бережем наших сотрудников, которые, рискуя своей жизнью, спасают людей". Медсестра продолжает работать в больнице.

Фото девушки в просвечивающем костюме появилось на сайте местной газеты. Снимок прислал один из пациентов. По его словам, пациенты против такого костюма не возражали.



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