Ученые: Потеря ребенка у женщин связана с повышенным риском развития диабета

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22.05.2020, 8:09, Разное

Ученые обнародовали результаты исследования, в котором установили связь между выкидышами и риском развития диабета II типа. Оказалось, чем чаще женщины теряли ребенка, тем выше была вероятность заболеть в будущем.
Согласно статистическим данным, в одном из пяти случаев происходит гибель плода. Ранее исследователи говорили о том, что прерывание беременности связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний. На данном этапе исследователи решили выяснить, как выкидыши влияют на вероятность развития сахарного диабета.

Ученые изучили медкарты пациенток Дании, которые родились в период 1957-1997 года. У этих женщин диагностировали диабет II типа в разные периоды времени (с 1977 по 2017 года). Их сопоставили с контрольной группой представительниц прекрасно пола без этого заболевания. Применив метод статистического моделирования, специалисты рассчитали шансы развития диабета с различным количеством выкидышей у женщин.

Оказалось, что пациентки, которые перенесли одну потерю беременности, имели на 18% выше риск развития диабета по сравнению с нормально родившими женщинами. Если было два или три выкидыша, то показатель увеличивался – на 38 и 71% соответственно. Исследователи предполагают, что пережитый психологический стресс приводит к тому, что у женщин меняется образ жизни, в результате чего увеличивается ИМТ и возникает риск развития болезни. Взаимосвязь объясняется метаболическими и иммунологическими нарушениями.



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