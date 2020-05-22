 

Киркоров сообщил, что умерший от COVID-19 сын Моргуновой был его другом детства

22.05.2020, 8:09, Разное

В своем микроблоге Instagram Филипп Киркоров опубликовал пост, в котором выразил соболезнования Светлане Моргуновой по поводу смерти сына от COVID-19. По словам артиста, Максим был его другом детства, поэтому он шокирован этим известием.
Филипп Киркоров признался, что их матери были знакомы и родили их в один день в одном роддоме. В детстве поп-король дружил с сыном Светланы Моргуновой, но потом их развела судьба. Певец обратился к легендарному диктору и пожелал ей сил, чтобы выдержать страшную трагедию – потерю единственного сына.

О том, что Максим скончался от коронавирусной инфекции, проинформировала журналистка Екатерина Рождественская. По ее словам, во время карантина сын заботился о пожилой матери и привозил ей продукты. Он ставил пакеты под дверью и уезжал, чтобы не подвергать родного человека опасности. О том, что у него COVID-19, погибший узнал 10 мая. Его состояние оценили как удовлетворительное, поэтому разрешили лечиться в домашнем режиме. Однако спустя девять дней сын Светланы Моргуновой умер. Перед смертью он общался со своим двоюродным братом, много шутил по поводу коронавируса.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / В Сеть «слили» фото, доказывающее измену Эмбер Хёрд Джонни Деппу с Илоном Маском

29.04 / “Чайка” на траве: Кейт Бекинсейл поставила пьесу Чехова у себя в саду — на русском языке

10.05 / Водоблок Bitspower Block Summit ELX получил OLED-дисплей

14.05 / Мнение: Закат империи

20.05 / Агния Кузнецова рассказала о «неромантичных» отношениях с Леонидом Бичевиным

05.05 / Талия больше 80 сантиметров действительно опасна для сердца и сосудов?

15.05 / «Он – выдающаяся личность»: Фигуристка Трусова объяснила свой уход от Тутберидзе к Плющенко

07.05 / Мнение: Реалистичная оценка новых мировых условий

06.04 / Мнение: Ремонт площади Ушакова

01.05 / 5 причин посмотреть новый загадочный сериал с Джошем Хартнеттом “Потерянный рай”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска