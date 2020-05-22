Киркоров сообщил, что умерший от COVID-19 сын Моргуновой был его другом детства

22.05.2020, 8:09, Разное

В своем микроблоге Instagram Филипп Киркоров опубликовал пост, в котором выразил соболезнования Светлане Моргуновой по поводу смерти сына от COVID-19. По словам артиста, Максим был его другом детства, поэтому он шокирован этим известием.

Филипп Киркоров признался, что их матери были знакомы и родили их в один день в одном роддоме. В детстве поп-король дружил с сыном Светланы Моргуновой, но потом их развела судьба. Певец обратился к легендарному диктору и пожелал ей сил, чтобы выдержать страшную трагедию – потерю единственного сына.

О том, что Максим скончался от коронавирусной инфекции, проинформировала журналистка Екатерина Рождественская. По ее словам, во время карантина сын заботился о пожилой матери и привозил ей продукты. Он ставил пакеты под дверью и уезжал, чтобы не подвергать родного человека опасности. О том, что у него COVID-19, погибший узнал 10 мая. Его состояние оценили как удовлетворительное, поэтому разрешили лечиться в домашнем режиме. Однако спустя девять дней сын Светланы Моргуновой умер. Перед смертью он общался со своим двоюродным братом, много шутил по поводу коронавируса.