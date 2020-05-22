Роскачество предупредило об опасности пиратских сайтов

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22.05.2020, 8:08, Новости дня

Использование пиратских интернет-ресурсов для просмотра и скачивания фильмов несет опасность заражения компьютера вредоносной программой, а также потерей персональных данных, следует из сообщения Роскачества.

«Загружая данные из такого источника, вы рискуете заразить свой компьютер вредоносной программой. Это может привести к тому, что киберпреступники завладеют вашими персональным данными, документами, личными переписками и многим другим сокровенным», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Роскачество отмечает, что пиратскими принято называть сайты, где предоставляется возможность бесплатно посмотреть или скачать фильм или сериал, а скачивание нелицензионного контента нередко осуществляется с помощью торрент-трекеров.

Эксперты предупреждают, что киберпираты могут получить возможность следить за пользователем через микрофон или веб-камеру, выполнять от его имени действия в интернете, в том числе в мошеннических целях. Также любой неосторожный клик по рекламе на пиратском онлайн-кинотеатре может привести к загрузке вредоносного программного обеспечения или переходу на зловредный сайт.

«Еще одной старой уловкой является уведомление о необходимости обновить Flash Player, без которого якобы посмотреть фильм не удастся, но пользователь при этом скачивает самый настоящий вирус, который впоследствии может использовать его компьютер как марионетку, бота для атак», – говорится в сообщении.

Роскачество отмечает, что судебная практика приравнивает торрент-файлы к нарушениям авторского права, и скачивание и хранение на компьютере нелегального контента может повлечь за собой ответственность гражданина.

«В случае с физическими лицами в РФ случаи привлечения к ответственности за скачивание нелегальных файлов на личный компьютер практически отсутствуют (в отличие от случаев использования пиратского ПО в компаниях), но необходимо четко понимать, что любое хранение заведомо пиратского контента – нелегально», – предупреждают эксперты.

Напомним, в декабре в РФ впервые был осужден владелец пиратской сети онлайн-кинотеатров.



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