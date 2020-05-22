Депутат Рады высмеял налоговую политику Зеленского

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22.05.2020, 8:08, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский должен признаться согражданам, что намерен ввести налоги на все, что есть в стране, сообщил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной раде Вадим Рабинович.

В эфире канала «112 Украина» депутат раскритиковал пресс-конференцию Зеленского, состоявшуюся в среду в честь годовщины инаугурации. Рабинович отметил, что в заявлениях Зеленского ему не ясно, какую «страну он строит».

По словам депутата, президентская партия «Слуга народа» уже внесла законопроект о введении  налогов для украинцев, работающих за границей, также готовятся законы «на коронавирус», «на войну» и «на культуру».

«Для того, чтобы развивать культуру, вы нашли единственный способ – собирать с людей деньги. Для того, чтобы воевать, вы ввели военный сбор, потому что нам не хватает. Так нам тоже не хватает всем – всей стране не хватает. <…> С заробитчан давай заберем деньги», – сказал Рабинович.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о пяти главных тенденциях первого года президентства Владимира Зеленского.



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