 

Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 мая 2020 года

22.05.2020, 7:55, Разное

Коронавирус в мире

Заболели – 5 047 347

Умерли – 329 273

Выздоровели – 1 843 231

Коронавирусом в мире на 22 мая заразились 5,047 миллиона человек. В США число заболевших достигло 1,56 миллиона. Россия с 317 тысячами зараженных коронавирусом находится на втором месте.

Пока эпидемиологическая ситуация во всем мире улучшается, в Бразилии наблюдается обратная тенденция. По ежедневному приросту числа зараженных коронавирусом страна почти догнала США. Сейчас в Бразилии официально зарегистрирована 291 тысяча заболевших COVID-19.

Во Всемирной организации здравоохранения продолжают делать пугающие заявления о коронавирусе. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предупредила о возможной второй волне эпидемии. Она добавила, что коронавирус рано или поздно пройдет по всем уголкам мира, остановить его не получится.

Коронавирус в России

Заболели – 317 554

Умерли – 3 099

Выздоровели – 92 681

В России второй день подряд выявляют менее девяти тысяч зараженных коронавирусом. На фоне улучшения эпидемиологической ситуации в Кремле определились с датой начала Единого госэкзамена – 29 июня. Он будет обязателен только для поступающих в вузы выпускников, заявил президент Владимир Путин. У кого не получится по уважительным причинам сдать экзамен в июне, тот сможет сделать это в августе.

В Росавиации и Роспотребнадзоре рассказали о поэтапной отмене санитарных мер в самолетах и аэропортах. Пассажиров обяжут носить средства индивидуальной защиты, каждому будут измерять температуру. Эти меры отменят на последнем этапе.

Коронавирус в Москве

Заболели – 156 421

Умерли – 1 580

Выздоровели – 36 936

За последние сутки коронавирус в Москве обнаружили у 2 913 человек. Мэр столицы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничительных мер. С 25 мая в городе возобновится работа каршеринга. Правда, взять машину пока можно будет не менее чем на пять дней. С краткосрочным прокатом в мэрии решили повременить.

С этого же дня горожанам станут доступны 88 многофункциональных центров “Мои документы”. Москвичи смогут получить 150 услуг, которые невозможно оформить онлайн.

В столице перестанут действовать пропуска, оформленные в других регионах. Также Собянин призвал сохранить максимально возможное количество сотрудников, работающих на удаленной основе.

По словам мэра, Москва избежала худших сценариев эпидемии коронавируса. “Количество выявляемых случаев заражения начало снижаться”, – констатировал градоначальник.

Сколько заболевших коронавирусомМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква156 421
1 58036 936Россия317 5543 09992 681США1 560 22591 694342 232Весь мир5 047 232
328 822
1 910 259

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