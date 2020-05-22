Медики назвали продукты питания, снижающие уровень холестерина

22.05.2020, 7:53, Разное

Медики рассказали о продуктах питания, снижающих уровень холестерина. Пища должна быть разнообразной и включать в себя фрукты, овощи, рыбу, мясо и полезные жиры.

Холестерин является органическим соединением, содержащимся в человеческих клеточных мембранах. Медики выделили два его вида: плохой (ЛПНП) и хороший (ЛПВП). Специалисты подчеркивают, что не следует совсем отказываться от продуктов, которые содержат холестерин, а именно яиц, сыра и молока. Главное – следить за поддержанием в норме этого вещества. Поэтому специалисты рекомендуют употреблять много овощей, особенно листовых – капусты, лука, брокколи. Благодаря большому содержанию антиоксидантов овощи помогают предотвратить воспаления и способствуют здоровью кровеносных сосудов. Лучшими источниками полезных жиров являются сырые орехи, семена чиа и льна, оливковое масло, авокадо и лосось. Медики рекомендуют питаться также цельнозерновыми крупами, такими как киноа, овес и гречка. Среди напитков следует отдать предпочтение зеленому чаю, способному предотвратить старение организма.

Также медики советуют употреблять бобы и бобовые, куркуму, чеснок и сладкую картошку, богатые антиоксидантами и помогающие снизить уровень холестерина.