 

Премьер Китая заявил о продолжении эпидемии коронавируса в стране

22.05.2020, 7:48, Новости дня

Эпидемия коронавируса в Китае еще не закончилась, сообщил премьер госсовета КНР Ли Кэцян.

По его словам, требуется удвоить усилия по минимизации потерь от вируса и выполнить поставленные на 2020 год задачи по социально-экономическому развитию, передает РИА «Новости». 

«Благодаря упорной работе, а также самопожертвованию китайского народа мы добились крупных стратегических результатов в нашем ответе на COVID-19. В настоящее время эпидемия еще не закончилась, а задачи, стоящие перед нами в деле содействия развитию, огромны», – отметил он.

Вместе с тем Ли Кэцян подчеркнул, что коронавирус стал самой сложной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, с которой страна сталкивалась с момента создания КНР.

Напомним, 12 мая оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй дал указание в течение десяти дней провести скрининг всего населения на COVID-19 после того, как в городе были выявлены новые случаи заражения.



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