Житель Риги устроил скандал из-за русского языка в транспорте

22.05.2020, 7:30, Новости дня

Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте. На его жалобу в соцсетях обратил внимание и сам официальный перевозчик.

«Почему в транспорте Rigas satiksme объявления о масках звучат на русском языке? Русском! Мы что, в России?» – передает РИА «Новости» сообщение пользователя @skatsnokoka.

Перевозчик Rigas satiksme («Рижское сообщение») парировал, что объявления с призывом оценить необходимость поездки звучат и на национальном языке. Объявления же о необходимости прикрывать рот и нос диктуют уже на трех языках, чтобы донести информацию до максимального числа пассажиров.

«Объявления звучат как на латышском, так и на русском. А о том, что нужно прикрывать рот и нос, объявляют даже на английском языке. Пропорция объявлений составляет: 50% на латышском языке, 25% на русском и 25% на английском языке. Информация на мониторах – только на латышском языке. Объявления об остановках также звучат на латышском языке», – ответили представители перевозчика.

Напомним, 17 мая посольство РФ в Латвии заявило, что к русскоязычным в Латвии относятся как к людям «второго сорта». Так российские дипломаты прокомментировали одобренный Сеймом в третьем чтении законопроект об «обязанности латвийских самоуправлений открывать в детских садах нацменьшинств группы с латышским языком обучения».