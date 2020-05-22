Тюлени против рыбаков. Как вернуть корюшку в Ладожское озеро

22.05.2020, 7:28, Новости дня

На Ладожском озере – сезон корюшки. Маленькая рыбка, пахнущая свежим огурцом, всегда была любимым лакомством. В Петербурге она превратилась в фирменное сезонное блюдо. Однако в ближайшее время корюшка может стать редким и недоступным деликатесом.

Рыбы в Ладоге добывают сейчас несравнимо меньше, чем в 80-е или 90-е годы. А вот рыбаков, пусть и непрофессиональных, стало в разы больше. Весной десятки частных компаний стремятся заработать за короткий рыболовецкий сезон.

Капитан рыболовного судна Евгений Кожин родом из рыбацкой династии. По его словам, на Ладоге корюшку ловят мережами – цилиндрическими сетями. Рыба в них не застревает, а заплывает в невод и дольше остается живой.

Сергей Астахин, который выходит на одном судне с Евгением, начинал работать еще с 1994-го при колхозе имени Калинина. Колхоз не только обеспечивал добычу рыбы, но и поддерживал ее численность в озере.

Сергей убежден, что в 90-е ловля рыбы на Ладоге была более организованной, поэтому и улова было гораздо больше: “Раньше были суда, которые ходили в озеро и принимали у рыбаков рыбу. А рыбаки ночевали в озере. С экономией топлива. Правила все соблюдали. Было даже судно специальное инспекторское, которое постоянно в озере находилось. Приходили, проверяли документы”.

В 1998 году, после кризиса и дефолта, колхоз развалился. А на его обломках появились несколько небольших рыбодобывающих предприятий.

В 90-е в Петербурге и Ленобласти на рынках и вдоль дорог продавали вкуснейшего сига. Когда в двухтысячных он вдруг исчез, потребители остались без деликатеса, а рыбаки – без заработка.

У рыбаков есть своя версия исчезновения сига в озере. Они склонны винить в этом экологов. По мнению рыбаков, те встали на защиту местного тюленя – ладожской кольчатой нерпы, которая оказалась очень прожорливой.

Ладожскую нерпу занесли в Красную книгу в 1984 году. С тех пор ее популяция восстановилась, а рыбаки постоянно поднимают вопрос о возобновлении промысла тюленя, чтобы заработать на этом и одновременно дать возможность размножаться ценным породам рыб.

Рыбаки рассказывают, что в двухтысячных на озере появились суда-тральщики, которые ушли с озера пару лет назад, но после них ловить больше было нечего. Теперь, чтобы популяция рыбы восстановилась, по словам рыбаков, нужно не менее 10 лет.

Рыболовная бригада за полтора месяца зарабатывает несколько сотен тысяч рублей. Это их основной заработок на весь год. Основной доход рыбакам приносит корюшка, которой становится все меньше.