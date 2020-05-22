Цены на нефть снизились

22.05.2020, 7:08, Новости дня

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 06.47 мск, цена достигала отметки 33,94 доллара за баррель, передает ТАСС.

По данным на 06.40 мск падение составляло 6,99%, цена достигала отметки 33,54 долларов за баррель.

Стоимость фьючерса нефти WTI снизилась на 7,58% и достигла отметки в 31,35 долларов за баррель.