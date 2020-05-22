 

Барнаульская больница скорой помощи стала очагом COVID-19

22.05.2020, 6:55, Новости дня

В городе Барнауле из-за вспышки заражения коронавирусом нового типа поставлена на карантин местная больница скорой помощи – там инфицированы почти 50 пациентов и медиков.

Первый случай был выявлен у пациентки отделения реанимации с диагнозом "пневмония". При обследовании контактов заболевшей выявлена инфекция у еще 11 пациентов и 38 медицинских работников.

Заболевшие медики в зависимости от степени тяжести заболевания госпитализированы в специализированные медицинские учреждения Барнаула или направлены на амбулаторное лечение на дому. Тестирование продолжается, его проходят все медицинские работники больницы и контактировавшие с ними люди, передает "Интерфакс".

Карантин в больнице будет действовать в течение 14 дней, все пациенты и медики будут оставаться в больнице до его окончания. Госпитализация пациентов в медицинское учреждение временно прекращена.

К настоящему времени в Алтайском крае зарегистрировано 1 111 заразившихся коронавирусом жителей, шестеро из них скончались. Выздоровели и выписаны из больниц 573 пациента.



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