 

Николай Нифантьев: нужна не только противовирусная, но и поддерживающая терапия

22.05.2020, 6:55, Новости дня

В РФ создадут центр по созданию лекарств и вакцин от вирусов. Об этом сообщил один из авторов проекта, член-корреспондент РАН Николай Нифантьев. По его словам, тема коронавируса займет особое место в научной программе. Но для того, чтобы любая болезнь протекала легче, нужна не только противовирусная, но и поддерживающая терапия.

"Если вы человек здоровый, если у вас сильный иммунитет, то, конечно же, у вас всё это может произойти несколько легче, чем у человека, у которого подавлен иммунитет. Но, для того, чтобы все побочные процессы и отягчающие процессы протекали легче, кроме противовирусной терапии, нужно применять средства поддерживающей терапии. Это и блокаторы развития воспалительных процессов, вызывающие цитокиновый шторм, это соединения, обладающие антитромботическим эффектом, антикоагулянтным эффектом для того, чтобы избежать тех нехороших процессов, которые сейчас тоже на слуху", — пояснил член-корреспондент РАН Николай Нифантьев в интервью телеканалу "Россия 24".



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