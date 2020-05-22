 

В России может возрасти смертность от рака из-за пандемии коронавируса

22.05.2020, 6:40, Разное

Больше половины опрошенных врачей заявили, что в России снизилась доступность медицинской помощи из-за пандемии коронавируса. Все силы специалистов брошены на лечение зараженных пациентов. Это может привести к высокой смертности от других болезней, например, онкологических, пишет “Царьград”.

В стране наблюдается массовое перепрофилирование медицинских учреждений. Однако выбывающие мощности никто не компенсирует.

Заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ №62 Илья Черниковский заявил, что сейчас снизилось число обследований, благодаря которым можно выявить рак на ранней стадии. Именно поэтому врачи ожидают массового поступления пациентов с онкологическими заболеваниями. Нагрузка на больницы вновь возрастет. По той же причине ухудшится здоровье людей, которые испытывают проблемы с работой сердца, пишет URA.ru.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 21 Май 2020 в 12:43 PDT

Есть и другая сторона ситуации. Люди теперь стараются не посещать лишний раз больницу, потому что боятся заразиться коронавирусом. В итоге они приходят уже с запущенным заболеванием, когда врачи ничем не могут помочь. Таким наблюдением поделился завотделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ГКБ имени Давыдовского Дмитрий Скрыпник.

Эксперты говорят, что после окончания пандемии коронавируса медучреждения не смогут сразу вернуться к привычному ритму. На это понадобится время.



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