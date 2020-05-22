Стоит ли менять рубли: доллару предрекли укрепление

22.05.2020, 6:40, Разное

Несмотря на экономические испытания, выпавшие на долю России на фоне эпидемии коронавируса, рубль радует стабильностью. Главный аналитик компании “Телетрейд” Марк Гойхман уверен, что происходит это благодаря интенсивным продажам иностранной валюты со стороны Центробанка и Минфина.

В нынешних условиях следование “бюджетному правилу”, когда при низкой цене на нефть на валютный рынок выбрасываются доллары и евро, усиливает спрос на рубли. Это создает благоприятные условия для укрепления российской валюты.

“В более долгосрочной перспективе рублю будет достаточно сложно продолжить активное укрепление”, – предупредил экономист “БКС Премьер” Антон Покатович. Он отметил, что фактором риска является восстановление цен на нефть, которое лишит российскую валюту поддержки государственного регулятора.

Кроме того, давление на рубль начнет оказывать снижение ключевой ставки. Все это говорит о том, что, если сейчас курс доллара теряет позиции, то вскоре восстановит их.

Возможно, сложившаяся ситуация будет идеальной для тех, у кого накопились невостребованные резервы в рублях. До того, как курс доллара подскочит, их можно успеть конвертировать в иностранную валюту.