 

Мнение: Распространяла фейки о продаже бесплатных масок из Китая

22.05.2020, 6:25, Разное

В СК РФ отчитались, что поймали распространителя (или вернее, распространительницу) фейка о том, что медицинские маски доставленные в рамках гуманитарной помощи из Китая, продаются в московских магазинах.

В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту распространения ложной информации о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая якобы в качестве гуманитарной помощи, которая должна раздаваться бесплатно (ст.207.1 УК РФ).

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками МВД России, установлена подозреваемая в совершении преступления. Это 38-летняя жительница Москвы, которая занимается предпринимательской деятельностью.
Как сообщалось ранее, женщина разместила в социальной сети видеоролик, содержащий не соответствующее действительности утверждение о продаже в розничных магазинах Москвы средств индивидуальной защиты, являющихся гуманитарной помощью и подлежащих в связи с этим распределению среди граждан бесплатно. В действительности на указанных масках приведены лишь сведения о сертификации товара.

При обыске по месту жительства подозреваемой обнаружены и изъяты смартфон, с которого был размещен видеоролик, а также ноутбук, используемый для администрирования социальных сетей. В процессе следственного действия она подтвердила факт размещения вышеуказанного видеоролика в социальных сетях, который впоследствии был просмотрен большим количеством пользователей.

Фигурант уголовного дела доставлена в Следственный комитет и допрошена по обстоятельствам произошедшего.
В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.
Следственный комитет России предостерегает граждан от подобных действий, напоминая об уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Официальный представитель СК России С.Петренко

https://sledcom.ru/news/item/1465833/ – цинк

Источник: Colonel Cassad



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