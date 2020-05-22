Диетологи назвали 5 продуктов, помогающих поддерживать стройную фигуру

22.05.2020, 6:17, Разное

Диетологи рассказали о пяти продуктах, помогающих поддерживать стройную фигуру. В них содержится большое количество хороших углеводов и клетчатки.

Углеводы, которые организм получает из белого хлеба, а также иных обработанных сладких продуктов являются плохими, и, по мнению медиков, способны повысить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, набора лишнего веса и ожирения. Поэтому необходимо употреблять полезные углеводы, с помощью которых легко поддерживать показатели веса в норме и даже похудеть. Наибольшее количество хороших углеводов содержится в киноа. В одной порции этого цельного зерна имеется 2 грамма клетчатки, помогающей испытывать сытость в течение длительного времени. Кроме того, киноа является хорошим источником белка. В черном рисе также содержится большое количество клетчатки, и еще витамин Е и антоцианы, являющиеся сильными антиоксидантами. Ячмень становится хорошим источником калия, снижает уровень холестерина, уменьшает объемы в талии, поскольку способствует избавлению от висцерального жира, опасного для здоровья организма.

Регулярно употребляя овсянку, можно добиться снижения риска высокого кровяного давления, заболеваний сердца, рака толстой кишки, а также уменьшить общее количество жира тела, особенно в области живота. Благодаря высокому содержанию клетчатки чувство сытости сохраняется долгое время. Употребление попкорна также способствует похудению.