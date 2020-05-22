 

Политолог Дзивидзинский: Сытник получал от Йованович рекомендации по резонансным делам

22.05.2020, 6:15, Новости дня

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник получал рекомендации по резонансным делам от бывшего посла США в Украине Мари Йованович, заявил на своей странице в Facebook эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский.

“В свое время Артем Сытник сказал, что плодотворное сотрудничество с ФБР – это нормально и оно происходит на основании заключенных меморандумов. А вот кто кому и в какой форме дает “рекомендации” – нас и сейчас интересует! Существует мнение, что он получал и получает от них прямые указания по реализации “рекомендаций”. В свое время такие “рекомендации” ему сообщала Мари Йованович, с которой он регулярно общался. Определенные специалисты отмечают, что почти каждое резонансное дело в Украине – вроде дела против “ПриватБанка”, или структур [владельца агрохолдинга “Укрлендфарминг” Олега] Бахматюка, или ОПЗ – согласовывалось или даже инициировано было по указанию заокеанских друзей”, – написал политолог.

Он считает, что цель американцев – “контроль над ключевыми процессами и важными для них активами”.

“Выглядит вполне логичным иметь для этого какую-то действенную и управляемую структуру. Предполагаю, что именно “ПриватБанк” и был главной целью, а при этом это еще и ослабит влияние местных мощных игроков, например, таких как [бизнесмен Игорь] Коломойский. При ослаблении позиций можно тогда переходить в наступление и на уровне международных судов и забирать другие интересные активы. Думаю, что мы сильно не удивимся, если когда-нибудь узнаем, что за выполнение “рекомендаций” руководители определенных правоохранительных органов получали дополнительные к зарплате “бонусы”, – заявил Дзивидзинский.

Свого часу Атрем Ситник сказав, що плідна співпраця з ФБР – це нормально і вона відбувається на підставі заключених…

Posted by Дзівідзінський Владислав on Neljapäev, 21. mai 2020

Внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач 19 мая опубликовал записи телефонных разговоров, на которых, предположительно, вице-президент США Джо Байден просил президента Украины Петра Порошенко успеть провести национализацию “ПриватБанка” до вступления в должность президента США Дональда Трампа, напомнило агентство “Українські новини”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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