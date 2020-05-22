Польша отменила 14-дневный карантин для “заробитчан” из Украины

22.05.2020, 6:15, Новости дня

Сезонным работникам из Украины, которые приедут в Польшу для работы на фермах, не нужно будет проходить обязательный для иностранцев двухнедельный карантин. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановски, сообщает RMF24.

Министр пояснил, что таким образом намерены упростить прибытие работников с восточной границы Польши. Он отметил, что иностранцы, прибывающие на фермы во время карантина, могут приступать к работе с первого дня приезда. Однако это не касается других отраслей.

“Мы не знаем, каким будет масштаб этого явления и сколько таких сотрудников через восточную границу приедет в Польшу”, – отметил он.

Министр сельского хозяйства отметил, что проводить тестирование иностранных работников на коронавирусную инфекцию COVID-19 за государственные средства не будут, так как такие расходы из бюджета незаконны.

Ардановски также обратился к безработным полякам с просьбой рассмотреть вопрос о работе на уборке урожая, проявив “солидарность с фермерами”.

Как говорится в статье газеты Financial Times за 12 апреля, польские компании испытывают острую нехватку рабочей силы после того, как страну из-за пандемии коронавируса покинули многие украинцы. По информации издания, в 2019 году польские власти выдали украинцам 1,5 млн специальных разрешений на работу. Украинцы в основном работали на заводах, стройках, фермах, в отелях, ресторанах и супермаркетах.

В Министерстве социальной политики Украины сообщали в 2019 году, что за рубежом на постоянной основе работает более 3,2 млн человек. Часть украинских “заробитчан” потеряли работу из-за пандемии коронавируса и прекращения Украиной авиасообщения.

24 апреля стало известно, что Финляндия, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, организовала рейс для доставки сезонных работников из Украины.

28 апреля Кабинет Министров Украины сообщил, что еще ряд стран, несмотря на закрытые границы, готовы принять у себя сезонных работников из Украины. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в условиях распространения пандемии любая поездка – “это опасность заболевания”.

1 мая вице-премьер Вадим Пристайко заявил, что украинский Кабмин ожидает “централизованного обращения правительств стран, которые заинтересованы в наших работниках”.

По состоянию на 21 мая коронавирус в Украине подтвердили у 19 706 человек, 579 из них умерли, а 6227 вылечились.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило около 5 млн, из них более 1,9 млн вылечились, а 329,1 тыс. умерли.