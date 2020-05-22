 

Сенаторы США захотели наказать Китай за «закручивание гаек в Гонконге»

22.05.2020, 6:08, Новости дня

Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Патрик Туми предложили проект закона, который предусматривает санкции против Китая за политику в Гонконге.

Сенаторы сообщили, что ускоряют процедуру рассмотрения документа в Сенате из-за действий Китая. Холлен заявил, что США введут «штрафные санкции на субъекты, замешанные в противоправном закручивании Китаем гаек в Гонконге», передает ТАСС.

В частности, санкции могут коснуться банков, которые ведут дела с китайскими властями, выполняющими механизм по защите национальной безопасности в Гонконге.

СМИ сообщали, что Пекин сам решил подготовить закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, так как местные власти с задачей не справились. При этом он будет принят Пекином без участия гонконгских законодателей.

Лидер республиканского большинства Сената Митч Макконнелл заявил, что Вашингтон пересмотрит американо-китайские отношения в случае, если Китай продолжит оказывать давление на Гонконг.

Напомним, после начавшихся беспорядков властям Гонконга пришлось отказаться от законопроекта об экстрадиции, который и стал поводом для демонстраций, но беспорядки это не остановило.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, какую роль в гонконгских событиях играл Запад.



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