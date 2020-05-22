Сенат утвердил Джона Рэтклиффа на посту директора Национальной разведки

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22.05.2020, 5:42, Новости дня

Сенат поддержал кандидатуру члена Палаты представителей от Республиканской партии Джона Рэтклиффа, выдвинутого президентом Трампом на пост директора Национальной разведки.

Решение сенаторов рассматривается как победа Трампа, уже во второй раз выдвинувшего Рэтклиффа, законодателя, придерживающегося консервативных взглядов, на высокий административный пост.

Сенаторы поддержали кандидатуру Рэтклиффа 49 голосами против 44 при жесткой оппозиции со стороны демократов.



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