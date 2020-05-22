Маршалл Биллингсли: «Россия должна помочь привести Китай за стол переговоров»

22.05.2020, 5:42, Новости дня

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли (Marshall Billingslea) в ходе своего первого публичного выступления в четверг заявил, что США «не заинтересованы в соглашениях ради самих соглашений», когда речь заходит о переговорах с Россией по стратегическим вооружениям.

«Мы не заинтересованы в соглашениях просто ради соглашений. (Президент США) не подпишет договор, не отражающий сегодняшнюю реальность и не делающий что-либо для большей реальной безопасности американского народа» – сказал Маршалл Биллингсли, выступая на онлайн-мероприятии, организованном Гудзоновским институтом в Вашингтоне.

Спецпредставитель Белого дома по контролю над вооружениями, назначенный на эту должность 10 апреля текущего года, отметил: «Любое потенциальное продление наших существующих обязательств должно быть связано с прогрессом в направлении новой эры контроля над вооружениями. Безусловно, контроль над вооружениями при правильной структуре и полном соблюдении всеми сторонами может стать важным инструментом обеспечения стабильности и безопасности».

По мнению Маршалла Биллингсли, в будущем все ядерное оружие должно подпадать под соглашения о контроле, а Китай должен быть охвачен такими договоренностями: «В отличие от Соединенных Штатов, у которых количество запасов ядерного оружия значительно сократилось. Пекин находится в процессе значительного наращивания. Всего несколько дней назад главный редактор китайской газеты Global Times написал, что Китай должен расширить свои запасы до тысячи боеголовок, установленных по крайней мере на сто сорок одну стратегическую ракету. Global Times – рупор Коммунистической партии Китая, он не является независимым. Невозможно, чтобы такое заявление было сделано без молчаливого одобрения высокопоставленных чиновников КПК».

Представитель Дональда Трампа заявил, что, по мнению президента США, «эффективный и поддающийся проверке контроль над вооружениями возможен и стоит того, чтобы его активно проводить, но повестка дня в области контроля над вооружениями должна учитывать угрозы и вызовы сегодняшнего дня, а не угрозы прошлых лет, что означает включение как России, так и Китая».

«Россия должна помочь привести Китай за стол переговоров. И Россия, и США в этом заинтересованы», – отметил Маршалл Биллингсли.

Биллингсли раскритиковал Россию, назвав ее послужной список в области контроля над вооружениями «плачевным»: он упомянул о том, что Россия разрушила Договор РСМД «созданием и развертыванием явно запрещенных ракет», нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, использовав отравляющее вещество в Великобритании, и вышла из Договора об обычных вооружениях в Европе.

«По сей день Россия нарушает Договор по открытому небу и полностью подрывает цели этой меры укрепления доверия. Она недобросовестно выполняет требования Венского документа об уведомлении (о проводимых военных учениях – ред.), и ее попытка аннексии Крыма и вторжения в Украину является грубым нарушением Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта» – заявил спецпредставитель президента США.

Вместе с тем Маршалл Биллингсли высоко оценил переговоры, которые недавно состоялись у него с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым: «Мы согласны в том, что крайне важно встречаться, обсуждать наши обеспокоенности и цели, и найти путь вперед к началу переговоров. У нас есть конкретные идеи для нашего последующего общения, и мы согласовываем его детали буквально в этот момент».

Представитель президента США по контролю над вооружениями, однако, не ответил на вопрос модератора о том, какова позиция Белого дома по поводу продления договора СНВ-3: «Я бы не стал рассуждать об этом на столь ранней стадии переговоров – у нас еще полно времени, чтобы рассмотреть набор возможностей, связанных с этим договором».