 

Коронавирус: США приспускают флаги

22.05.2020, 5:40, Новости дня

Президент США Дональд Трамп объявил, что в память о жертвах коронавируса в стране на всех федеральных зданиях и национальных монументах в течение трех дней будут приспущены национальные флаги.

Кроме того, в последний понедельник мая, когда в США отмечается День памяти погибших в войнах, флаги также будут приспущены. По последним данным, в Соединеных Штатах от заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалось более 94 тысяч человек, сообщает РИА Новости. По данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных в стране приближается к 1, 6 миллиона.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / В РФ изъяли более 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ

16.04 / Торгово-промышленная палата поможет предпринимателям в получении госзаказа

19.05 / Государство идет на помощь десяткам тысяч юных амурчан

30.04 / Мишустин заразился коронавирусом, главы МИД “Нормандской четверки” провели виртуальные переговоры. Главное за день

31.03 / Генпрокуратура потребовала удалить сообщение с призывом «ликвидировать» больных коронавирусом

08.04 / В Беларуси 1066 заразившихся коронавирусом. Власти заявляют об отсутствии смертей за последние сутки

13.04 / «Молодежка ОНФ» помогла подготовить корпус больницы в Москве

06.04 / Зеленский: Снижение количества инфицированных коронавирусом – это результат карантина

30.03 / Рада уволила двух министров, а в Украине количество больных COVID-19 превысило 500. Главное за день

27.03 / Кремль оценил борьбу с фейками о коронавирусе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска