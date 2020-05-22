 

Коронавирус: США приспускают флаги

22.05.2020, 5:40, Новости дня

Президент США Дональд Трамп объявил, что в память о жертвах коронавируса в стране на всех федеральных зданиях и национальных монументах в течение трех дней будут приспущены национальные флаги.

Кроме того, в последний понедельник мая, когда в США отмечается День памяти погибших в войнах, флаги также будут приспущены. По последним данным, в Соединеных Штатах от заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалось более 94 тысяч человек, сообщает РИА Новости. По данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных в стране приближается к 1, 6 миллиона.



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