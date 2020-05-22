Рубль замедлил рост после заявлений Минфина

22.05.2020, 5:40, Новости дня

Российский рубль обновил очередные локальные максимумы. Доллар на Московской бирже снижался в район 70 рублей 50 копеек, евро приближается к отметке в 77 рублей.

Поддержку рублю оказывали растущие цены на нефть – баррель североморской смеси Brent в моменте приближался к 37 долларам, однако закрепиться выше важного технического уровня в 36 долларов 40 центов так и не смог.

Кроме того, укреплению рубля способствовали продажи валюты со стороны экспортеров, которым российская валюта нужна для выплат налогов и дивидендов.

Отмечу также, в последнее время участники рынка начали закладываться на изменение бюджетного правила, то есть по их оценкам Минфин будет продавать больше валюты из Фонда национального благосостояния для финансирования антикризисных мер, во всяком случае, даже при сценарии роста нефтяных котировок, давления на рубль не будет.

О возможной отмене бюджетного правила со ссылкой на источники ранее сообщили агентство Bloomberg и газета Коммерсантъ. Однако слухи развеял глава Минфина Антон Силуанов.

Он заявил, что ни о какой отмене или изменении бюджетного правила речи не идет, этот вопрос даже не обсуждается.

Заявления министра несколько подпортило настроение спекулянтам. Под конец дня рубль растерял часть роста и вернулся к отметке в 71 рубля за доллар.