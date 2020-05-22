Всекитайское собрание народных представителей: какие планы и будет ли Пекин выполнять договоренности с США?

22.05.2020, 5:40, Новости дня

Китай будет выполнять торговые договоренности с США, говорится в докладе правительства. Кроме того, власти КНР намерены обеспечить стабильное развитие внешнеторговых отношений и инвестиционных связей с другими странами, даже несмотря на эпидемию нового коронавируса.

В документе также отмечается, что Пекин также намерен содействовать заключению соглашения о всестороннем региональном экономическом партнерстве и продвигать процесс по созданию зоны свободной торговли в формате Китай — Япония — Южная Корея.

Для поддержки национальной экономики правительство готовит пакет фискальных стимулов. Планируется сократить налоговое бремя и отчисления на социальное страхование с предприятий на общую сумму в 2,5 триллиона юаней, что эквивалентно 350 миллиардам долларов.

Кроме того, в рамках мер по снижению бедности будут созданы порядка 10 миллионов рабочих мест, а уровень безработицы планируется удержать не выше 6%.

Добавим, Китай хоть и стал первой страной, которая ослабила карантинные меры — борьба с коронавирусом не заканчивается. Для финансирования этого направления будут выпущены специальные облигации на сумму в 1 триллион юаней.

Сегодня началось Всекитайское собрание народных представителей — главное внутриполитическое и экономическое года в Поднебесной. Оно было перенесено на два с половиной месяца из-за пандемии и все равно пройдет по укороченной программе — 7 дней вместо привычных десяти.

Участникам предстоит заслушать доклад правительства о выполнении плана социально-экономического развития страны за прошлый год и принять аналогичный план на 2020-й. В центре внимания, безусловно, будут меры по восстановлению экономики от кризиса. Китай — один из локомотивов мировой экономики, крупнейший импортер энергоресурсов, поэтому действия этой страны во многом определяют общий мировой тренд.