Байден попросил Клобушар пройти проверку для кандидатов в вице-президенты США
22.05.2020, 5:30, Новости дня
Бывший американский вице-президент Джозеф Байден, которого планируют утвердить в качестве кандидата в президенты США от демократов, попросил сенатора Эми Клобушар пройти проверку для выдвижения кандидатом на пост вице-президента, сообщают источники.
Такая проверка включает исследование налоговых деклараций, публичных выступлений, а также поиск в прошлом кандидата компрометирующих событий. Для этого сформирована группа доверенных лиц Байдена, передает ТАСС со ссылкой на CBS.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о конкуренции вокруг фигуры будущего кандидата на пост вице-президента, развернувшуюся внутри Демократической партии США.
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