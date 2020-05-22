 

Байден попросил Клобушар пройти проверку для кандидатов в вице-президенты США

22.05.2020, 5:30, Новости дня

Бывший американский вице-президент Джозеф Байден, которого планируют утвердить в качестве кандидата в президенты США от демократов, попросил сенатора Эми Клобушар пройти проверку для выдвижения кандидатом на пост вице-президента, сообщают источники.

Такая проверка включает исследование налоговых деклараций, публичных выступлений, а также поиск в прошлом кандидата компрометирующих событий. Для этого сформирована группа доверенных лиц Байдена, передает ТАСС со ссылкой на CBS.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о конкуренции вокруг фигуры будущего кандидата на пост вице-президента, развернувшуюся внутри Демократической партии США.



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