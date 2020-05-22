 

Министр культуры рассказала о возобновлении работы театров к концу лета

22.05.2020, 5:22, Разное

Российские театры смогут вернуться к работе в конце лета, рассказала на заседании думского комитета по культуре министр Ольга Любимова. Музеи же, «особенно региональные», смогут открыть двери для посетителей уже с 1 июня; тогда же, по ее словам, в отдельных субъектах возобновятся и киносъемки.

«Практически с каждым федеральным театром проработана своя дорожная карта. Мы собираемся выйти ближе к сентябрю. Возможно, и другая заполняемость будет в театре, и чуть ближе мы сможем быть друг к другу во всех смыслах этого слова», — пояснила Любимова.

«Например, Большой театр уходит в отпуск [в июне и июле], а в августе будет постепенный выход с небольшими репетициями в зависимости от ситуации в регионе. Театр Вахтангова планирует в июне посвятить две недели репетициям», — отметила министр (цитаты приводятся по ТАСС).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПандемионат. Часть 2: возврат к нормальности. Мир начинает бодро выходить из карантина. У кого это получается лучше всего?

К федеральным театрам относятся более десятка театров в Москве, а также театры в крупнейших городах (например, Мариинский театр в Петербурге, Новосибирский театр оперы и балета, Волковский театр в Ярославле). Как и остальные учреждения культуры, их закрыли в середине марта еще до введения режима изоляции по всей стране. 10 мая правительство выделило на их поддержку 3,8 млрд рублей; из них на оплату труда уже распределили около трети суммы, рассказала Любимова 21 мая.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Эксперт Юрий Антипов обнаружил новую улику по делу MH-17

07.05 / СМИ сообщили о задержании в Красноярске бизнесмена Анатолия Быкова

24.04 / Тимур Батрутдинов признался в любви к Кэмерон Диаз на её странице в Instagram

02.05 / «Вот это тёлочка»: Юлия Ковальчук поразила мужа своим преображением

28.03 / Вирусолог назвал ошибки США и ЕС в противостоянии коронавирусу

03.05 / Мнение: Средство для розжига

18.05 / Скандалы: «Ведомости» остались без ведомого

01.04 / В Минздраве удовлетворительно оценили готовность регионов к борьбе с COVID-19

04.05 / Apple Watch нашли у пациентки проблему, которую не заметили врачи в больнице

30.04 / Врачи рассказали, как обезопасить себя от весенне-летней простуды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска