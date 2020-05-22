 

Мнение: Самолет с ИВЛ из США прибыл в Россию

22.05.2020, 5:10, Разное

После масштабного пиара с поставками российских ИВЛ в США для борьбы с короноавирусом, настала очере
дь американцам пиарить свою помощь.
Партия ИВЛ из США сегодня была загружена на военно-транспортный самолет C-17 в Германии и отправилась в Россию. Некоторое время назад борт сел в аэропорту Внуково.

Отправка.

Посадка С-17 в аэропорту Внуково

Как заявлено, поставки идет на безвозмездной основе. Второй груз придет на следующей недели и будет использован в московских больницах.
Таким образом, Трамп теперь сможет отбиваться от оппонентов заявляя, что США тоже помогают русским, дабы ситуация не выглядела так, что дела в штатах настолько плохи, что им приходится покупать или принимать как гуманитарку помощь из России. Теперь это уже выглядит как обмен любезностями. Кол-во поставленных аппаратов ни для РФ, ни для США не носит критический характер, но политическое и медийное измерение у этой истории очевидно было более весомо, нежели чисто медицинское.
Нельзя не отметить легкую шпильку от американцев, налепивших на ящики с помощью наклейки USAID, госдеповской и ЦРУшной конторы, которая запрещена в России. Это все равно, как если бы наши при отправки помощи в США, налепили бы на ящики портреты Пригожина.
В общем, помощь помощью, но Холодную войну никто не отменял.

Источник: Colonel Cassad



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