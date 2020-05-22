 

Ракетный комплекс «Корсар» испытали на Украине

22.05.2020, 5:08, Новости дня

В Черниговской области прошли испытания ПТРК украинского производства «Корсар» с использованием тепловизора, сообщил генштаб вооруженных сил Украины.

«Типовые испытания» проводились «вблизи поселка Гончаровское». Руководил ими замглавы минобороны страны Александр Миронюк. Отмечается, что «усовершенствованный прицел» комплекса сильно «расширяет боевые возможности».

«Корсар», как заявляют на Украине, должен поражать цели с любыми видами и типами брони, передает РИА «Новости».

Сообщалось, что огонь можно вести на дистанции 2,5 км, а наведение ракеты осуществляется с помощью лазерного луча. Комплекс можно переносить и вести огонь «с плеча» без дополнительных устройств.

Напомним, военный аналитик Себастьен Роблин указывал в National Interest, что «Корсар» «не в состоянии пробить лобовую броню основных боевых танков последних моделей».



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