Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе ВМС США в Техасе, ранена военнослужащая

22.05.2020, 4:55, Новости дня

Утром 21 мая неизвестный открыл огонь возле северного въезда на авиабазу военно-морских сил США Корпус Кристи в штате Техас, сообщение об этом появилось на странице базы в Facebook.

Территория в районе подразделения была оцеплена, выход с базы запретили.

NAS Corpus Christi is now in a lockdown status. There is an active shooter in the vicinity of the North Gate. If you are… Posted by Naval Air Station Corpus Christi on Neljapäev, 21. mai 2020

Спустя некоторое время пресс-служба авиабазы проинформировала, что стрелок нейтрализован.

Naval Security Forces at NAS Corus Christi responded to an active shooter at approximatel 6:15 a.m. this morning. The… Posted by Naval Air Station Corpus Christi on Neljapäev, 21. mai 2020

Издание Stars and Stripes со ссылкой на спикера регионального департамента ВМС написало, что во время стрельбы ранение получила женщина-матрос. Ее госпитализировали, угрозы жизни нет.

Расследованием инцидента занялось ФБР.

Журнал Военно-морского института США USNI News со ссылкой на собственные источники сообщил, что стрелком был “арабский мужчина”.

Это второй подобный инцидент за полгода. В результате стрельбы, которая произошла на базе ВМС США в штате Флорида 6 декабря 2019 года, погибли трое американских военнослужащих, восемь были ранены. Стрелок Мохаммед Альшамрани был пилотом из Саудовской Аравии, который проходил в Штатах трехлетнее обучение в рамках сотрудничества между странами.