 

Ученые: Женщины реже страдают сердечными заболеваниями и умирают от них

22.05.2020, 4:53, Разное

Объединенный коллектив канадских и шведских медиков провел масштабное исследование на предмет изучения заболеваемости людей сердечно-сосудистыми болезнями. Выяснилось, что женщины реже сталкиваются с проблемами сердца и сосудов, а также умирают от таких заболеваний, чем мужчины.
В исследовании ученых, представляющих университет МакМастера и Гётеборга, приняли участие более 160 тысяч человек, проживающих в 21 стране мира. При этом исследователями был учтен целый ряд сопутствующих факторов, способных повлиять на статистику заболеваемости, а именно: география проживания, факторы риска, методика терапии и экономический статус исследуемых. В результате выяснилось, что в среднем женщины сталкиваются с сердечно-сосудистыми проблемами реже, чем мужчины. Также у представительниц прекрасного пола был зафиксирован меньший показатель смертности от вышеуказанных заболеваний.

Отмечается, что данное исследование стало первым в области медицины, учитывающим представителей населения по всем вышеуказанным фактором, а не только пациентов клиник. К слову, научная работа продемонстрировала, что дамы, не болевшие ранее болезнями сердца и сосудов, чаще, по сравнению с мужчинами, пользовались профилактическими средствами, следили за здоровыми показателями артериального давления, а также отказывались от вредных привычек – например, курения. Об этом пишет издание The Lancet.



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