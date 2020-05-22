Мнение: Время делать ставки на ЦСКА – за ними же ВЭБ.РФ

22.05.2020, 4:37, Разное

С интересом и давно смотрю, как ВЭБ.РФ, ставшая основным владельцем футбольного клуба ЦСКА (77.6% акций) еще до коронакризиса, в период всей этой сумятицы и обнищания в мире спорта и бизнеса вытаскивает свою команду. Я бы эту статью в «Известиях» назвал иначе – https://iz.ru/1004331/elena-poltavskaia/udar-po-miachu-kak-biznes-podderzhivaet-rossiiskii-futbol – «Сверху не поддержат, а снизу постучат?». Ну что, сливать актив, что ли? Не будут. Продолжат тянуть прямо на 1 место турнира. Объяснюсь.

Как раз на днях писал об этом, у правительства куда важнее траты сейчас, чем профессиональный спорт. Всё, товарищи, вкладываться в спорт высоких достижений правительство больше не планирует в ближайшее время. 10 апреля министр спорта России Олег Матыцин прямо сказал на онлайн-конференции, что «правительство не будет поддерживать профессиональные спортивные клубы во время эпидемии коронавируса». Есть важнее приоритеты.

Футбол – вообще под ударом. На мировом уровне. Разве что лига Белоруссии чувствует себя хорошо, которая никому даром не нужна. А европейские чемпионаты не досчитаются эдак примерно €7,5 млрд. А российские?

У ВЭБ.РФ задача стояла во время покупки – вывести клуб на самоокупаемость и выстраивать экономические процессы по принципам бизнеса – из неприбыльного актива, то бишь команды ЦСКА, сделать прибыльный, то есть ВЭБ.РФ занимается своим прямым делом даже сейчас взбредать антикризисным управлением, распоряжается госденьгами с умом, вкладывает туда, где есть перспектива, а где ее нет, оценивает риски, и выводит деньги, возвращая государству.

Турнир обещали начать 21 июня. Пойти что ли к букмекерам – влепить ставку на ЦСКА, что будут чемпионами в этом сезоне?! Все шансы снять хороший куш! Они, конечно, только в пятерке. Но я смотрю на другие команды – а их тянуть не планируют. И у них такие сейчас могут быть «ямы» на поле… Ну, с 1 по 3 места я бы поставил…