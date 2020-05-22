 

Задержанный наемник обвинил Гуайдо в неудаче при свержении Мадуро

22.05.2020, 4:30, Новости дня

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо виноват в том, что попытка свержения президента страны Николаса Мадуро провалилась, сообщил задержанный наемник Люк Александр Денман.

Гостелевидение Венесуэлы показало допрос Денмана, по словам которого, «если кто и принимал неправильные решения, то это господин Гуайдо». Как сообщил наемник, американская охранная фирма Silvercorp «как и многие другие, была дезориентирована Хуаном Гуайдо».

Денман признался, что ему должны были выплатить «несколько миллионов долларов», передает ТАСС.

Напомним, США заблокировали предложенный Москвой проект заявления Совбеза ООН об уважении суверенитета Венесуэлы. 

3 мая 2020 года наемники на быстроходных катерах пытались высадиться на побережье Венесуэлы. Как заявляет Каракас, это было сделано для дальнейшего проникновения в резиденцию Мадуро. Военные уничтожили восемь нападавших, еще 20 задержали.

Сообщалось, что Гуайдо лично встречался с главой американской ЧВК Silvercorp Джорданом Гудро в Вашингтоне для обсуждения деталей вооруженного вторжения в Боливарианскую Республику.



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